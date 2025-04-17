«Продолжать войну без Трампа!» – битый «ястреб» Пентагона страдает, но продолжает злобно клекотать

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Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес «был в шоке, когда услышал, как Доналдьд Трамп сказал, что войну начала Украина».

В этом он признался в интервью «Таймс Радио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это очень расстраивает. Очевидно, что Белый дом, эта администрация встала на сторону и повторяет тезисы Кремля лучше, чем Лавров. Я не могу понять, в чем тут дело. Я не знаю, есть ли какая-нибудь глубокая психологическая причина. Или что президент – ненамеренный российский агент, как иногда говорят. Я просто думаю, что он не понимает, что поставлено на карту в Украине с ее историей и географией, почему это важно для Европы и США», – рассуждал Ходжес.

Вашингтонскому «ястребу» тяжело слышать, что говорят вице-президент США Джей Ди Венс и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.