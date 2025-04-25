Признание Крыма запустит принцип домино и разрушит единство ЕС, – депутат Рады

Анатолий Лапин.  
25.04.2025 15:53
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Крым, Политика, Россия, США, Украина


Если США признают российским Крым, в перспективе такое же признание получат и другие новые территории РФ. Об этом в эфире телеканала НТА заявил депутат Верховной рады Украины Тарас Батенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если США признают российским Крым, в перспективе такое же признание получат и другие новые...

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«Насколько мы понимаем из того, что мы видим, США признают суверенитет России над Крымом.  Мы не признаем этого суверенитета, но крупнейшее геополитическое государство мира это признает.

И это означает принцип домино – рушатся все международные правила, которые были установлены после Второй мировой. Ящик Пандоры для Путина открыт, потому что завтра, послезавтра, через год будут признаны другие оккупированные территории частью Российской Федерации», – сказал депутат.

Уже вскоре может рухнуть антироссийский консенсус в ЕС.

«И мы это увидим очень быстро, когда в июле ЕС будет продолжать снова на полгода в отношении России санкции, как заскрипят двери и кресла, и этого не будет сделано. И все. И санкции могут быть непродолжительными, и ЕС посыплется с точки зрения поддержки солидарности с Украиной. Это самое страшное, что может произойти в контексте признания Крыма», – заявил Батенко.

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