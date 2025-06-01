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Если американцы признают российскую принадлежность Крыма, бандеровцы и их западные хозяева не смогут претендовать на контроль над восточной частью Черного моря (где у России находятся крупнейшие торговые порты).

Об этом на форуме по безопасности на Черном море в Одессе заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы контролируем большую часть Черного моря… Я бы сказал, что после войны ситуация будет другой. Потому что после войны свобода судоходства будет восстановлена, как и нормальная жизнь», – сказал Чалый.