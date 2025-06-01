Признание Крыма Трампом приведёт к потере нами Чёрного моря – укро-дипломат

Владимир Гладков.  
01.06.2025 16:40
  (Мск) , Одесса
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Если американцы признают российскую принадлежность Крыма, бандеровцы и их западные хозяева не смогут претендовать на контроль над восточной частью Черного моря (где у России находятся крупнейшие торговые порты).

Об этом на форуме по безопасности на Черном море в Одессе заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если американцы признают российскую принадлежность Крыма, бандеровцы и их западные хозяева не смогут претендовать...

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«Мы контролируем большую часть Черного моря… Я бы сказал, что после войны ситуация будет другой. Потому что после войны свобода судоходства будет восстановлена, как и нормальная жизнь», – сказал Чалый.

«И это проблема. Если вы потеряете полуостров, если вы потеряете Крым, то я даже не хочу это обсуждать. Если официально Соединенные Штаты признают принадлежность Крыма нашему врагу, и это будет еще одной большой ошибкой.

Потому что без полуострова, без Крыма – вы не сможете контролировать восточную часть этого моря. Поэтому, если говорить в более широком контексте, мы все еще думаем, и я лично думаю, что без Соединенных Штатов мы не сможем победить в будущем», – добавил он.

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