Признание Крыма Трампом приведёт к потере нами Чёрного моря – укро-дипломат
Если американцы признают российскую принадлежность Крыма, бандеровцы и их западные хозяева не смогут претендовать на контроль над восточной частью Черного моря (где у России находятся крупнейшие торговые порты).
Об этом на форуме по безопасности на Черном море в Одессе заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мы контролируем большую часть Черного моря… Я бы сказал, что после войны ситуация будет другой. Потому что после войны свобода судоходства будет восстановлена, как и нормальная жизнь», – сказал Чалый.
«И это проблема. Если вы потеряете полуостров, если вы потеряете Крым, то я даже не хочу это обсуждать. Если официально Соединенные Штаты признают принадлежность Крыма нашему врагу, и это будет еще одной большой ошибкой.
Потому что без полуострова, без Крыма – вы не сможете контролировать восточную часть этого моря. Поэтому, если говорить в более широком контексте, мы все еще думаем, и я лично думаю, что без Соединенных Штатов мы не сможем победить в будущем», – добавил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: