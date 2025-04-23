Международное признание российского статуса Крыма откроет возможность для других регионов Украины войти в состав РФ, распрощавшись с идеей евроинтеграции.

Об этом в эфире «Россия 24» заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В первую очередь, отменят санкции. Это подзаконные акты в международном праве, и их использование больше понятийное. И если сама страна, которая в общем-то является доминантой в организации санкций и признаёт Крым, снимает санкции с Российской Федерации в части Всекрымского референдума, то это брешь, в которую очень много что влезет. И остальные санкции уже не с такой ретивостью исполняться будут.

Понятно всем, что процесс начался. Поэтому выросла активность зарубежных компаний. Мы внимательно наблюдаем, как они стоят на старте, до конца не понимая, начнётся завтра или послезавтра? И боятся опоздать вернуться на привлекательный рынок Крыма. Мы и так хорошо развиваемся, хорошими темпами. Это больше для страны важно, и будем рады, если на фоне Крыма будут реализованы какие-то федеральные проекты международного плана», – подчеркнул он.