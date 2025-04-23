Признание Крыма сразу же укажет путь другим регионам Украины – Константинов
Международное признание российского статуса Крыма откроет возможность для других регионов Украины войти в состав РФ, распрощавшись с идеей евроинтеграции.
Об этом в эфире «Россия 24» заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В первую очередь, отменят санкции. Это подзаконные акты в международном праве, и их использование больше понятийное. И если сама страна, которая в общем-то является доминантой в организации санкций и признаёт Крым, снимает санкции с Российской Федерации в части Всекрымского референдума, то это брешь, в которую очень много что влезет. И остальные санкции уже не с такой ретивостью исполняться будут.
Понятно всем, что процесс начался. Поэтому выросла активность зарубежных компаний. Мы внимательно наблюдаем, как они стоят на старте, до конца не понимая, начнётся завтра или послезавтра? И боятся опоздать вернуться на привлекательный рынок Крыма. Мы и так хорошо развиваемся, хорошими темпами. Это больше для страны важно, и будем рады, если на фоне Крыма будут реализованы какие-то федеральные проекты международного плана», – подчеркнул он.
По словам главы парламента Крыма, предложения Вашингтона по мирному урегулированию поданы в виде «утечки» в СМИ, а на самом деле это «прогрев» общественного мнения.
«Это не утечка, а реальный вброс для проверки общественного мнения. Поэтому реакция Зеленского такая болезненная – у него выдёргивают все козыри. Он хотел-то мир закрутить и вообще ничем не зацепиться, а тут такая опора появляется в этой обороне.
Завтра любой регион Украины к нам сам попросится, скажет: устали от евроинтеграции, впустите в Русский дом, каюсь, простите меня. Зеленский прекрасно это понимает, что они довели страну до такого состояния», – заключил Константинов.
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