Признание Крыма остается среди идей Трампа по перемирию – Портников

Анатолий Лапин.  
17.10.2025 14:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 199
 
Война, Дзен, Крым, Политика, Россия, США, Украина


Идея президента США Дональда Трампа по наступлению мира на Украине заключается в перемирии, нейтралитете Украины и, возможно, признании Крыма.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил известный украинский пропагандист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Идея президента США Дональда Трампа по наступлению мира на Украине заключается в перемирии, нейтралитете...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я думаю, что для Трампа перемирие – это то, что он имел целью в начале своего президентства. Контроль России над оккупированными территориями, линия разграничения российской и украинской армии там, где она находится, возможно, с европейским миротворческим контингентом, нейтралитет Украины, чтобы она не вступала в НАТО, но могла вступить в Евросоюз, и Трамп может в этом убедить Орбана. Кстати, – снятие санкций с России, передача ее замороженных активов.

Возможно, с тем, чтобы какие-то деньги были переданы на восстановление Украины, хотя я очень сомневаюсь. Ну приблизительно такой план. Будет ли в этот план входить признание российского статуса Крыма, я не могу сказать, но на первом этапе это была серьезная идея Трампа», – заявил Портников.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить