Признание Крыма остается среди идей Трампа по перемирию – Портников

Идея президента США Дональда Трампа по наступлению мира на Украине заключается в перемирии, нейтралитете Украины и, возможно, признании Крыма.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил известный украинский пропагандист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я думаю, что для Трампа перемирие – это то, что он имел целью в начале своего президентства. Контроль России над оккупированными территориями, линия разграничения российской и украинской армии там, где она находится, возможно, с европейским миротворческим контингентом, нейтралитет Украины, чтобы она не вступала в НАТО, но могла вступить в Евросоюз, и Трамп может в этом убедить Орбана. Кстати, – снятие санкций с России, передача ее замороженных активов.

Возможно, с тем, чтобы какие-то деньги были переданы на восстановление Украины, хотя я очень сомневаюсь. Ну приблизительно такой план. Будет ли в этот план входить признание российского статуса Крыма, я не могу сказать, но на первом этапе это была серьезная идея Трампа», – заявил Портников.