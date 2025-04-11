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В канун 80-летия Победы управление ФСБ рассекретило архивные документы о гибели разведчицы Алиме Абденановой, получившей в 2014 году звание Героя России посмертно. Абденанова погибла в концлагере «Красный» за несколько дней до освобождения Симферополя в апреле 1944 года.

Однако ее подвиг при Украине не просто замалчивался – он ставился под сомнение, как и сама возможность борьбы крымских татар с немецко-фашистскими оккупантами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Уже в российском Крыму имя Абденановой увековечили в названии симферопольской школы Ν44 с крымско-татарским языком обучения. Саму школу долгое время называли «школой четырех президентов», поскольку ее начали строить еще в 1993 году, и каждый украинский лидер обещал довести начатое до конца. Но сделать это удалось лишь в 2017 году.

«Украине было выгодно называть нас предателями, чтобы спекулируя на предательстве крымско-татарского народа, разделять и властвовать в Крыму. И тем самым держать крымско-татарский народ как некий ключ противодействия России, Русскому миру и ко всему миру в целом. И внутри этот раздор, который был в украинский период, он давал такое оттенение на нашу справедливую историю, делая нас просто изгоями», – отметил в эфире телеканала «Миллет» депутат Государственного совета РК Ибраим Ширин.