При Украине замалчивали подвиг крымско-татарской разведчицы

Катя Добрина.  
11.04.2025 17:20
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, День Победы, Дзен, История, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина


В канун 80-летия Победы управление ФСБ рассекретило архивные документы о гибели разведчицы Алиме Абденановой, получившей в 2014 году звание Героя России посмертно. Абденанова погибла в концлагере «Красный» за несколько дней до освобождения Симферополя в апреле 1944 года.

Однако ее подвиг при Украине не просто замалчивался – он ставился под сомнение, как и сама возможность борьбы крымских татар с немецко-фашистскими оккупантами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В канун 80-летия Победы управление ФСБ рассекретило архивные документы о гибели разведчицы Алиме Абденановой,...

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Уже в российском Крыму имя Абденановой увековечили в названии симферопольской школы Ν44 с крымско-татарским языком обучения. Саму школу долгое время называли «школой четырех президентов», поскольку ее начали строить еще в 1993 году, и каждый украинский лидер обещал довести начатое до конца. Но сделать это удалось лишь в 2017 году.

«Украине было выгодно называть нас предателями, чтобы спекулируя на предательстве крымско-татарского народа, разделять и властвовать в Крыму. И тем самым держать крымско-татарский народ как некий ключ противодействия России, Русскому миру и ко всему миру в целом.

И внутри этот раздор, который был в украинский период, он давал такое оттенение на нашу справедливую историю, делая нас просто изгоями», – отметил в эфире телеканала «Миллет» депутат Государственного совета РК Ибраим Ширин.

«Но сегодня справедливость восторжествовала. Документы, которые сегодня раскрыты, показывают, насколько судьба может быть жестокой к определённому человеку, но, с другой стороны, Всевышний не даст затмить человека, который отдал свою жизнь за своё Отечество.

Понятно, что Украине было очень невыгодно озвучивать советского героя, который защищал Советский союз, как героя современности – и рассекретить такую информацию. Ведь в украинских спецслужбах также были эти данные, и если бы Украина относилась с любовью к крымско-татарскому народу, наших всех героев давно бы раскрыли, и они были на пьедестале», – заключил он.

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