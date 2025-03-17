Презрение к выруси: слово «релокант» стало в Болгарии ругательным

Волна мигрантов захлестнула в последние годы всю Европу, и Болгария не стала исключением. Кроме традиционных потоков из стран Ближнего Востока, в эту небольшую балканскую страну ринулись и беженцы c Украины.

С начала СВО 3,39 миллиона граждан этой страны пересекли границу Болгарии. Однако пусть и более скромным ручейком в страну стали прибывать и граждане Российской Федерации, которых принято называть «релокантами». Определение это не совсем точное, но ставшее уже устойчивым по отношению к прибывшим россиянам.

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Что касается ближневосточных «гостей», большей частью из Афганистана и Сирии, с ними болгары сталкиваются давно и не слишком жалуют. Очень уж часто они ведут себя агрессивно и нередки случаи прямых столкновений с местной молодежью. Кроме того, многие из них стремятся проникнуть в страну незаконно, что добавляет хлопот полиции. Автомобильные гонки за нелегалами, порой, заканчиваются трагически…

Украинские беженцы первоначально были встречены радушно и с воодушевлением. Болгарам свойственно сострадание, и местные жители были готовы делиться последним куском хлеба с людьми, бежавшими от войны. Потребовалось лишь несколько месяцев, чтобы отношение к беглецам из Украины стало резко меняться.

Хамовитые и жадные крохоборы, большей частью из западных районов Украины, где и взрывов-то на тот момент не слышали, приехавшие на дорогущих автомобилях, быстро вразумили болгар. К тому прибывающие украинцы всполошили местные администрации, ведь население нынешней Болгарии – менее 7 миллионов, из которых треть граждан живет и работает в других странах.

Напряженность ситуации ослабла, когда выяснилось, что большинство украинских беженцев не собирались оставаться в небогатой Болгарии – они двинулись дальше в более благополучные страны Европы. Сегодня в стране осталось только 52 тысячи украинцев …

Беглецов же из России, тех самых «релокантов», болгарская земля встретила не очень радушно. В особенности тех, кто покинул Россию по политическим мотивам. Еще в 2023 году, болгарские либеральные СМИ горестно сокрушались.

«Возмутительное отношение»: из 200 заявлений о предоставлении убежища от россиян в Болгарии за год было одобрено только 8 …возмутительное отношение к судьбе людей, которым в России грозит уголовное преследование из-за их декларируемого негативного отношения к войне Путина на Украине и его репрессивному режиму. Они просто привыкли работать по шаблону, как с беженцами из Сирии или Афганистана. Сотрудники организации не имеют никакого отношения к тому, что происходит в России. Какие могут быть основания для отказа в предоставлении статуса эмигранта, если Россия признана агрессором, спонсором терроризма и исключена из Парламентской ассамблеи Совета Европы!»…», – цитировала пресса сбежавшего в болгарскую Варну иноагента Дмитрия Гудкова.

Ситуация и теперь не слишком-то изменилась. Например, сайт «Свободная Европа» снова недавно горевал о судьбах политических беглецов.

Полагаю, Гудков ошибается. Дело тут совсем в другом. Просто болгарское общество после уничтожения соцлагеря традиционно делится на две половины: русофобы и русофилы. Для первых – любой русский – враг. Для русофилов же, все эти «навальнята» и «антипутинцы» – предатели, власовцы и, соответственно, тоже враги. Перефразируя название фильма советских времен, они «чужие, среди своих, и чужие среди чужих». Незавидная участь…

Стоит выслушать объективное мнение самих болгар, что они думают о «релокантах», или попросту – беглецах из России. С просьбой прокомментировать ситуацию с русскими релокантами, мы обратились к популярному болгарскому журналисту-международнику, Юри Михалкову. Он известен своими публикациями во многих ведущих изданиях Болгарии.

«Трудно говорить о русских переселенцах в Болгарии как о сообществе. Есть отдельные граждане России, обычно, молодые ребята, которые живут в нашей стране и работают в российских или болгарских компаниях, чаще в секторе IT. Есть и переехавшие в Болгарию яростные антипутинцы, уже примелькавшиеся на различных митингах, которым болгарские СМИ с удовольствием предоставляют слово. Но и они не представляют собой какой-либо значительной силы. Хотя среда для них как бы благоприятная — большинство правящих и лидирующих партий в Болгарии являются проевропейскими, соответственно русофобскими и проукраинскими. Тут антипутинские диссиденты явно нашли своих единомышленников. Есть у них некоторая поддержка и среди части населения Софии. Таких, откровенно говоря, много в столице – с промытыми мозгами о войне на Украине. Они не хотят вникать в корни этого конфликта. Кстати, парадоксально, но на улицах проукраинской Софии я часто слышу русскую речь, при этом, улавливаешь по акценту («шо» и глухое «г»), что это, на самом-то деле, украинцы! Встречается изредка и украинская речь, но маловато. Русофобские настроения среди населения присутствуют еще в двух-трех крупных городах, но не так сильно, как в Софии. Даже во втором по величине городе Болгарии – Пловдиве – им трудно одержать верх над русофилами в регионе.

В остальном большинство населения Болгарии настроено абсолютно пророссийски, особенно в провинции, в средних и малых городах. Значительную ее часть составляет местная молодежь. Общая история, религия и традиции говорят сами за себя. В такой среде антипутинскому диссиденту или болгарскому русофобу невозможно держаться на плаву», – говорит наш собседник.

Ответил он и на логичный вопрос: если болгары в целом настроены пророссийски, почему они выбирают русофобов для управления страной?

«Потому что болгарин, помимо того, что он русофил – еще и «еврофил». Правда, больше в потребительском, бытовом плане, нежели чем в ценностном. Рядовой болгарин до сих пор не снял розовые очки о «европейской мечте» – «подарок» из Брюсселя. Есть еще одна причина отсутствия в Болгарии русскоязычной общины переселенцев. Болгария — непривлекательное место для иностранцев. Логично предположить, что они, как и мигранты из Африки и Ближнего Востока, как украинские мигранты после 2022 года, выбирают другую точку назначения – Западную Европу или США. Для них Болгария лишь транзитная страна в их личной судьбе.

К выводам болгарского журналиста стоит добавить, что в местной традиции укоренилась давняя ненависть к предателям и перебежчикам. Некоторые из их национальных героев (болгары называют их – «будители») пали от рук местных манкуртов, выслуживавшихся перед турецкими властями. Презрение со стороны местных жителей – вот удел русских релокантов, точнее – «выруси», на земле Болгарии.