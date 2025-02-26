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Премьер-министр Северной Македонии Христиан Мицковски заявил, что Северная Македония полностью поддерживает внешнюю политику и политику безопасности Европейского Союза.

При этом, по его мнению, этим отношениям не повредит поддержка его страной резолюции США в ООН по Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мицкоски подчеркнул, что Северная Македония всегда будет согласовывать свои действия с ЕС, однако в вопросе резолюции по Украине она встала на сторону своего стратегического партнера — США. Он считает, что его страна приняла правильное решение, поскольку Совет Безопасности, в итоге, принял резолюцию США (которая расходилась с европейским проектом, объявлявшим Россию «страной-агрессором»), а это означает, что она наиболее оптимальна.

«Наша позиция в отношении скоординированной внешней политики ЕС ясна, не должно быть никаких сомнений, что мы всегда будем солидарны, поскольку мы координировали нашу внешнюю и оборонную политику совместно с Европейским союзом, но в этом случае это было не так. Мы поддержали резолюцию и были соавторами резолюции США, которая является единственной резолюцией, принятой Советом Безопасности, а значит, она подлежит исполнению», – заявил северомакедонский премьер.

Христиан Мицкоски представляет патриотическую партию ВМРО-ДПМНЕ, которая до 2017 года была правящей партией тогда ещё Македонии и выступала за близкие отношения с Сербией и Россией. Что не понравилось демократической элите США, которая при поддержке структур олигарха Джорджа Сороса инспирировала в стране майдан, в результате которого власть захватил прозападный левацкий Социал-демократический союз Македонии (СДСМ) в альянсе с албанскими партиями.

В результате переворота верхушка ВМРО-ДПМНЕ была арестована и осуждена, а тогдашний лидер партии и премьер Никола Грувски был вынужден бежать зарубеж. При этом Сербия на тот период не смогла поддержать Скопье, поскольку была достаточно слаба, а Россия придерживалась политики невмешательства во внутренние дела других стран, что привело к практически полной колонизации постюгославского пространства Западом.

Пришедшие к власти майданщики сменили название страны на Северная Македония, что позволило им прийти к компромиссу с Грецией, которая отказывала стране в праве на историческое эллинское название, и смогли вступить в НАТО. Также они признали албанский язык вторым государственным, и договорились, что половину портфелей в македонском правительстве будут получать этнические албанцы.

Северная Македония начала пусть к вступлению в ЕС, но на нём была блокирована Болгарией, которая отказывает македонцам, как части своего этноса, в праве на отдельную историческую и культурную субъектность.

Вернувшиеся к власти относительно недавно патриоты ВМРО-ДПМНЕ предпринимают шаги по деалбанизации своей страны, опираясь на республиканскую администрацию США, однако опасаются даже заявлять о каких-либо контактах с Россией.