«Преемника Лукашенко назначат в Киеве» – нацист Корчинский

Тарас Стрельцов.  
27.03.2025 08:35
  (Мск) , Киев
Просмотров: 660
 
Белоруссия, Дзен, Нацизм, Политика, Украина


Украинские спецслужбы будут действовать эффективно и нагло, чтобы сбросить президента Белоруссии Александра Лукашенко и установить в Минске дружественный Киеву режим.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил объявленный Россией в розыск украинский нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские спецслужбы будут действовать эффективно и нагло, чтобы сбросить президента Белоруссии Александра Лукашенко и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Надеюсь, что преемника будут назначать в Киеве. Всё-таки мы себя недооцениваем. Мы – нация героев и победоносцев, мы активно противостоим и имеем большие успехи в противостоянии наиболее опасному созданию на Земле. За очень малые деньги мы очень много уничтожили в РФ, и уничтожили большое количество их военнослужащих.

На Украине сегодня держится оборона всей Европы, украинские спецслужбы входят в пятёрку наиболее эффективных спецслужб мира. И, разумеется, украинские спецслужбы будут заниматься и Белоруссией, и Лукашенко. Они только развиваются, мы только начали», – сказал Корчинский.

 

«Само собой, через два-три года украинские спецслужбы будут действовать ещё эффективнее, ещё наглее, и само собой, Белоруссия для нас очень нужна. Нам нужно помочь мужественному белорусскому народу сбросить с себя московское ярмо и этого самого Лукашенко. Собственно, от этого зависит наша безопасность, у нас должен быть какой-то хороший сосед на севере. То есть следующего лидера Белоруссии будут назначать в Киеве», – заверил бандеровец.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить