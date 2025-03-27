«Преемника Лукашенко назначат в Киеве» – нацист Корчинский
Украинские спецслужбы будут действовать эффективно и нагло, чтобы сбросить президента Белоруссии Александра Лукашенко и установить в Минске дружественный Киеву режим.
Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил объявленный Россией в розыск украинский нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Надеюсь, что преемника будут назначать в Киеве. Всё-таки мы себя недооцениваем. Мы – нация героев и победоносцев, мы активно противостоим и имеем большие успехи в противостоянии наиболее опасному созданию на Земле. За очень малые деньги мы очень много уничтожили в РФ, и уничтожили большое количество их военнослужащих.
На Украине сегодня держится оборона всей Европы, украинские спецслужбы входят в пятёрку наиболее эффективных спецслужб мира. И, разумеется, украинские спецслужбы будут заниматься и Белоруссией, и Лукашенко. Они только развиваются, мы только начали», – сказал Корчинский.
«Само собой, через два-три года украинские спецслужбы будут действовать ещё эффективнее, ещё наглее, и само собой, Белоруссия для нас очень нужна. Нам нужно помочь мужественному белорусскому народу сбросить с себя московское ярмо и этого самого Лукашенко. Собственно, от этого зависит наша безопасность, у нас должен быть какой-то хороший сосед на севере. То есть следующего лидера Белоруссии будут назначать в Киеве», – заверил бандеровец.
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