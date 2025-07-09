Правда и ложь о выходе к окраинам Северска

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Российская армия якобы вышла к окраинам города Северск в ДНР.

Такая информация появилась в ряде российских тг-каналов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поступают оперативные сведения, что наши войска вышли к городской черте Северска. Продвижение наших сил фиксируется от Верхнекаменского вдоль железной дороги к устью реки Плотка», – написал военкор Тимофей Ермаков (тг-канал «Синяя Борода».

Аналогичную информацию опубликовал и паблик DIVGEN, занимающийся составлением карт.

«Российская армия продвинулась к окраинам Северска», – написал канал в описании карты с Северского направления.

Но ряд заслуживающих доверия источников опровергают эту информацию – например, осинтер Анатолий Радов, который находится на связи с подразделениями на местах.

Тг-канал проекта «Рыбарь», основанного экс-сотрудником пресс-службы МО РФ Михаилом Звинчуком, высказывается по этому поводу еще более жестко.