Позор или смерть: Украину загнали в ситуацию цугцванга – киевский политолог

Вадим Москаленко.  
22.04.2025 16:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Вся Украина оказалась в ситуации растяжки, когда приходится выбирать между предложенным Трампом «похабными миром» и гибелью страны.

Об этом в эфире видеоблога признанного в России иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вся Украина оказалась в ситуации растяжки, когда приходится выбирать между предложенным Трампом «похабными миром»...

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«Картинка выглядит так, что Киев является частью проблемы, и можно только посочувствовать нашим власть имущим, поскольку они оказываются в ситуации такой страшнейшей растяжки, когда выбор между плохим и очень плохим.

Если быть объективным, они в эту растяжку, в эту ситуацию цугцванга сами себя загнали, с чем их можно поздравить. Но что хуже всего, они загнали и страну. И даже если пойти на те условия похабного мира, – никаких гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов Америки. Плюс еще за 200 миллиардов внешнего долга, причем это под 4 процента», – сказал политолог.

Он подчеркнул, что фактически Украина переходит под американское управление.

«И, собственно, такое ручное управление. Ведь понятно, если бразды управления экономикой будут в руках конкретных людей из конкретной страны, то эта конкретная страна будет формировать и политику Украины.

Ну а отказаться – это оказаться один на один со своими проблемами в условиях страны, у которой 50% расходной части бюджета это кредиты, то есть собственных ресурсов нет, у которой заканчивается демографический ресурс и для пополнения ВСУ приходится отлавливать на улице с соответствующей мотивацией», – подытожил Золотарев.

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