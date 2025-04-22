Позор или смерть: Украину загнали в ситуацию цугцванга – киевский политолог

Вся Украина оказалась в ситуации растяжки, когда приходится выбирать между предложенным Трампом «похабными миром» и гибелью страны.

Об этом в эфире видеоблога признанного в России иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Картинка выглядит так, что Киев является частью проблемы, и можно только посочувствовать нашим власть имущим, поскольку они оказываются в ситуации такой страшнейшей растяжки, когда выбор между плохим и очень плохим.

Если быть объективным, они в эту растяжку, в эту ситуацию цугцванга сами себя загнали, с чем их можно поздравить. Но что хуже всего, они загнали и страну. И даже если пойти на те условия похабного мира, – никаких гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов Америки. Плюс еще за 200 миллиардов внешнего долга, причем это под 4 процента», – сказал политолог.