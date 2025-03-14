Позиция Лукашенко: ни объединения, ни единой валюты

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Белоруссия не объединится с Россией в ближайшее время.

Об этом президент РБ Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая в Совете Федерации в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все подходят по старинке – и в России, и в Белоруссии. Вот, Союзное государство. Когда оно будет? Что будет? Россия войдет в состав Белоруссии или, наоборот, Беларусь войдет в состав России? Ребята, это вряд ли будет в ближайшее время. Если мы будем ломиться в эту открытую дверь, мы погубим все, что мы сделали», – сказал Лукашенко.

Невозможным он считает и введение единой валюты Союзного государства.