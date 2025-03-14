Позиция Лукашенко: ни объединения, ни единой валюты

Елена Острякова.  
14.03.2025 17:26
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Финансы


Белоруссия не объединится с Россией в ближайшее время.

Об этом президент РБ Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая в Совете Федерации в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Белоруссия не объединится с Россией в ближайшее время. Об этом президент РБ Александр Лукашенко...

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«Все подходят по старинке – и в России, и в Белоруссии. Вот, Союзное государство. Когда оно будет? Что будет? Россия войдет в состав Белоруссии или, наоборот, Беларусь войдет в состав России? Ребята, это вряд ли будет в ближайшее время. Если мы будем ломиться в эту открытую дверь, мы погубим все, что мы сделали», – сказал Лукашенко.

Невозможным он считает и введение единой валюты Союзного государства.

«Помните, все кричали: давай единую валюту. Лукашенко не хочет… Я Путину предложил поручить этот вопрос специалистам – вашему центральному и нашему национальному банкам. Через несколько месяцев заключение: ни в коем случае. И первые об этом сказали – в ЦБ РФ. Даже при Геращенко (авторитетный экс-глава ЦБ РФ – ред.) об этом говорили», – заключил Лукашенко.

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