Потренировавшись на Иране, Запад испытает обезоруживающие технологии и на России – Живов

Запад апробировал на Иране стратегию обезоруживающего неядерного удара, которую будет применять в дальнейшем по отношению к России и Китаю.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал военблогер, политолог Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Израиль впервые использовал стратегию обезоруживающего неядерного удара, но не реализовал в полном объёме. Идея такого удара заключается в том, что с помощью цифрового управления боем, спутниковую разведку, искусственный интеллект и новейшие носители вооружений, можно большую, но рыхлую с точки зрения идеологии и качества управления страну быстро обезоружить от ответного удара. Таким образом, наносится массированный мощнейший удар по всем ключевым центрам принятия решений, по военным складам, по заглублённым объектам, по хранилищам ядерных боеприпасов с тем, чтобы уже через 2-3 дня страна была вынуждена капитулировать», – отметил он.

По словам обозревателя, стратегию обезоруживающего неядерного удара Запад впоследствии будет применять против стран, которые мешают его экономическим и политическим интересам, и, конечно же, против России и Китая.