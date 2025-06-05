Потеряли способность и безнадёжно отстали: американский министр призвал срочно наращивать выпуск дронов
США не смогут быстро догнать Украину и Россию в деле строительства беспилотников.
Об этом министр армии США Дэниел Дрисколл заявил на заседании комитета Палаты представителей по вооружениям, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы как оборонно-промышленная база потеряли способность быстро приобретать новые технологии и применять их в боевых условиях. Мы очень оптимистично настроены в отношении того, что эти инструменты и решения могут быть созданы и имитированы американской промышленностью, чтобы в точности скопировать то, что происходит на Украине.
При двухпартийной поддержке мы сможем быстро получить финансирование для этого. Мы посетили несколько предприятий, малых и средних, которые являются примером возрождения промышленной базы. Она позволит нам внедрить то, что потребуется для масштабирования, чтобы не отставать от миллиона российских беспилотников или 4 миллионов украинских, но сегодня мы еще не достигли этой цели», – сказал Дрисколл.
Украина заявила о намерении произвести 4,5 млн беспилотников в этом году. США производят только 10 тыс беспилотников в месяц. Россия, по некоторым данным, вышла на общую цифру 1,5 миллиона для нужд СВО.
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