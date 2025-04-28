После войны люди в форме станут главными врагами простых украинцев – Бондаренко
С окончанием боевых действий ВСУшники начнут заниматься разбоем, и будут представлять опасность для простых украинцев.
Об этом на канале «Politeka» заявил политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Как только закончится война, сразу же поменяются очень многие настроения. Дело в том, что сегодня политическая повестка дня диктуется наличием войны, боевых действий, наличием страха перед ТЦК и прочее. А завтра, как только заканчивается война, меняется повестка.
Меняется политическая повестка, именно она формирует настроение граждан. И тот, кто является героем в военное время, может стать угрозой или же врагом в мирное время», – сказал Бондаренко.
Он уверен, что после войны «человек в форме» станет врагом для большинства простых украинцев.
«Человек в форме, которого сегодня все уважают, на которого сегодня молятся, представитель ВСУ, скажем так – это одно дело. В мирное время он может стать реальной угрозой, потому что те же люди в форме могут стать основой криминальных структур, могут заниматься разбоем, могут нести с собой угрозу для безопасности отдельных граждан и прочее.
Когда сегодня говорят, что военные имеют большой шанс на то, чтобы возглавить политическую жизнь страны, а я не уверен, на самом деле. Потому что одно дело – это оценивать ситуацию, отталкиваясь от расстановки сил 25 апреля 2025 года, другое дело – это, например, заглянуть в август-сентябрь 2025 года. Это могут быть две абсолютно разные страны, абсолютно разных способа мышления у людей», – подытожил политолог.
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