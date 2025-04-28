После войны люди в форме станут главными врагами простых украинцев – Бондаренко

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

С окончанием боевых действий ВСУшники начнут заниматься разбоем, и будут представлять опасность для простых украинцев.

Об этом на канале «Politeka» заявил политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Как только закончится война, сразу же поменяются очень многие настроения. Дело в том, что сегодня политическая повестка дня диктуется наличием войны, боевых действий, наличием страха перед ТЦК и прочее. А завтра, как только заканчивается война, меняется повестка. Меняется политическая повестка, именно она формирует настроение граждан. И тот, кто является героем в военное время, может стать угрозой или же врагом в мирное время», – сказал Бондаренко.

Он уверен, что после войны «человек в форме» станет врагом для большинства простых украинцев.