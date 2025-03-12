После СВО мы обязаны закрепить изменения к лучшему в армии – Аксёнов

Опыт СВО показал, что армия требует изменений как с точки зрения управления, так и результативности систем обороны.

Такое мнение в эфире телеканала «Миллет» высказал глава Крыма Сергей Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Всегда говорю, что лучший бой – это тот, который не состоялся. Но из всего надо извлечь уроки, которые позволят впоследствии преодолевать те барьеры, которые воздвигает противник. То есть, с точки зрения элементов противодействия и выстраивания своей обороны повысить эффективность до 100%. Мы видим, что сегодня многое делается. Но, тем не менее, единичные дроны противника всё равно долетают до цели. Необходимо и это устранить, при том, что эффективность наших систем ПВО сегодня высока.

Армия изменилась. И офицеры, получившие боевой опыт, будут впоследствии наставниками для тех, кто вновь придёт служить. Но всё равно армия требует концептуальных изменений, исходя из той стратегии и тактики, которые применялась на поле боя и ошибок, и неудач. Здесь было всё.

Не бывает только один путь вперёд, без узких мест и без совершения каких-то ошибок. Да, всё было. И исходя из этого надо извлечь уроки. Уверен, что мы сможем принять такие решения, которые действительно нам обеспечат полную безопасность, гарантии в любой ситуации, независимо от возможности противника. То есть, противопоставить ему реальную силу», – подчеркнул Аксёнов.