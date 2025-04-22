«Попахивает 37-м годом»: на Украине жалуются на репрессии
Большинство жителей Украины уже не грезят возвращением границ 1991 года, но при этом боятся озвучивать свои мысли.
Об этом в эфире видеоблога признанного в России иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что говорят социологи, те, которые начали потихонечку выходить в поле и работать с качественными социсследователями? Что о границах 91-го года уже обыватели не вспоминают», – сказал политолог.
Однако он подчеркнул, что большинство украинцев всё ещё боятся говорить правду.
«Но никто и не поднимает вопрос мира сейчас и сегодня, ведь все понимают, что могут быть последствия, тем более что, как говорится, все хорошее и плохое иногда возвращается, в том числе и доносы в компетентные органы. Ну, посмотрите, уже отлавливают, когда, дескать, там водитель вел разговоры, оправдывающие агрессора, или там в Одноклассниках жительница писала что-то не то. Попахивает 37-м годом.
Люди держат своё мнение при себе, но вот та риторика, которая была в 22-23 году относительно границ 91-го, всё это ушло. И об этом не вспоминают», – подытожил Золотарев.
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