«Попахивает 37-м годом»: на Украине жалуются на репрессии

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Большинство жителей Украины уже не грезят возвращением границ 1991 года, но при этом боятся озвучивать свои мысли.

Об этом в эфире видеоблога признанного в России иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что говорят социологи, те, которые начали потихонечку выходить в поле и работать с качественными социсследователями? Что о границах 91-го года уже обыватели не вспоминают», – сказал политолог.

Однако он подчеркнул, что большинство украинцев всё ещё боятся говорить правду.