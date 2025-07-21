«Понадеялись, что заграница нам поможет, а русские загнали нас в гаражи» – полковник СБУ
Украина, поверив в «западных партнёров», упустила время «закопать» военное производство, и впоследствии, пойдя по пути его рассредоточения – провалила стандартизацию.
Об этом на канале киевского журналиста Василия Апасова заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы сделали стратегическую ошибку в начале войны, понадеясь, что Запад нам поможет. Вместо того, чтобы локализовать производство, начать закапывать производство под землю, как Иран и Израиль, надеялись на наших стратегических, думая, что они союзники. Потом они стали партнёрами, а теперь они стали большими нашими друзьями, но на расстоянии, советчики.
Мы допустили вторую стратегическую ошибку – с одной стороны, мы разнесли производство, сделали его гаражным, а с другой – противник сосредоточил его и сделал заводы. Гаражи никогда заводы не победят в производстве, никогда.
С одной стороны, идти по пути гаражному, рассредоточения – это правильно. Противник пошёл по пути сосредоточения – это тоже правильно. У нас больше инноваций, больше того, что быстро модернизируют, и это влияет на ЛБС, противник не успевает их уничтожать.
Но это приводит к проблеме стандартизации. А Россия пошла по пути стандартизации, когда есть несколько дронов, есть специалисты по обслуживанию, их легко обслуживать и выпускать, что-то быстро заменять. Без стандартизации не обойтись», – рассуждал Стариков.
«А у нас, к сожалению, управление стандартизации, кодификации и каталогизации год назад расформировали, сейчас сформировано, где они, что они делают, не знаю. Но это самое основное для того, чтобы выпускать и быстро работать с такого рода техникой, чтобы она была эффективна на ЛБС», – добавил укро-эксперт.
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