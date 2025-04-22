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В Польше не нашло понимания предложение экс-посла Украины в Германии, ныне постпреда в ООН Александра Мельника, который предложил Германии вооружить его страну до зубов для продолжения войны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет польское издание Forsat. Издание называет Мельника «скандальным украинским дипломатом», отмечая, что его письмо будущему канцлеру Фридриху Мерцу «шокировало немецкое общественное мнение».

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«Требования Мельника больше похожи на ультиматум, чем на мольбу о помощи», – говорится в статье.

Напомним, что Мельник потребовал передать Украины 30 процентов имеющеся у бундесвера техники.

«В немецких СМИ его уже сравнивают с «заклинателем змей», который сумел обвести вокруг пальца канцлера Шольца, а теперь пытается сделать то же самое с Мерцем», – продолжает Forsat.

При этом в материале говорится, что «немецкое терпение на грани истощения».