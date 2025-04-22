Поляки раздолбали украинского посла за фактический ультиматум Германии

22.04.2025 15:58
  (Мск) , Москва Олег Кравцов
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Польша, Украина


В Польше не нашло понимания предложение экс-посла Украины в Германии, ныне постпреда в ООН Александра Мельника, который предложил Германии вооружить его страну до зубов для продолжения войны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет польское издание Forsat. Издание называет Мельника «скандальным украинским дипломатом», отмечая, что его письмо будущему канцлеру Фридриху  Мерцу «шокировало немецкое общественное мнение».

В Польше не нашло понимания предложение экс-посла Украины в Германии, ныне постпреда в ООН...

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«Требования Мельника больше похожи на ультиматум, чем на мольбу о помощи», – говорится в статье.

Напомним, что Мельник потребовал передать Украины 30 процентов имеющеся у бундесвера техники.

«В немецких СМИ его уже сравнивают с «заклинателем змей», который сумел обвести вокруг пальца канцлера Шольца, а теперь пытается сделать то же самое с Мерцем», – продолжает Forsat.

При этом в материале говорится, что «немецкое терпение на грани истощения».

«В то время как немецкое общество борется с экономическим кризисом и собственными проблемами, требования Мельника могут оказаться той соломинкой, которая сломает спину верблюда. А на заднем плане все более очевидным становится вопрос: есть ли вообще план окончания войны?

Мельник говорит о войне до 2029 года. Но что дальше? Это больше ничего не объясняет. Между тем, в докладах Германии и ЕС об этом ясно говорится: реалистичный сценарий предполагает, что к тому времени может произойти открытое столкновение между Западом и Россией. Так что, Мельник не просто требует оборудования, но и на самом деле ожидает, что Европа придет к большой войне?», – резюмирует издание.

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