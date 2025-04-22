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Украинское сельское хозяйство представляет угрозу для Польши.

Об этом польскому порталу farmer.pl заявил замминистра сельского хозяйства Польши Михаил Колодзейчак.

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«Несмотря на то, что польское правительство последовательно поддерживает Украину в ее прозападных устремлениях, Михал Колодзейчак не скрывает своего скептицизма относительно вступления Украины в ЕС по одной причине — ее огромное сельское хозяйство, которое представляет угрозу для Польши. По мнению заместителя министра сельского хозяйства, Польша должна последовать примеру так называемого старого ЕС, который в свое время закрыл свой рынок для рабочих, в том числе из Польши», – передает портал слова чиновника.

Он напомнил, что Германия на протяжении 8 лет блокировала въезд рабочих из Польши на свою территорию и предложил «провести в отношении некоторых видов сельскохозяйственной продукции, поступающей с Украины.

Кроме того, он считает, что Украина должна дать полякам право на аренду порта на Черном море. По мнению заммнистра, Польша «должна предложить Украине сдать свою землю в аренду польским фермерам» для производства семенного материала или картофеля.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», украинский диктатор Владимир Зеленский принял решение продать страну западных ТНК.