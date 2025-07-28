Польские СМИ: Ситуация на Украине ухудшается. Нужно снижать возраст призыва

Михаил Рябов.  
28.07.2025 11:49
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Сюжет дня, Украина


Хотя возможное падение Покровска (Красноармейска) не означает скорый прорыв армии России к Киеву, в целом ситуация для ВСУ постоянно ухудшается, и изменить эту тенденцию без снижения возраста призыва будет невозможно.

Об это пишет польское издание Obserwator Gospodarczy, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Хотя возможное падение Покровска (Красноармейска) не означает скорый прорыв армии России к Киеву, в...

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«В последние недели ситуация на Украине с каждым днем ухудшается… Ситуация на Восточном фронте становится все хуже и хуже… Даже если Покровск рухнет, то, наблюдая за темпами войск Москвы, нельзя говорить, что они прибудут в Киев в ближайшее время. Тем не менее, локальный крах фронта является четким сигналом о том, что Украине постоянно нужна помощь с Запада. Однако немаловажным является тот факт, что украинские войска страдают от нехватки личного состава. Такое положение дел вызвано отсутствием воли Киева снизить призывной возраст», – говорится в публикации.

Автор признает:

«Наступление, начатое 18 июля 2024 года, может вскоре завершиться успехом Москвы».

Издание предупреждает, что на поддержке Киева может сказаться и последний скандал вокруг САП/НАБУ:

«Последние действия президента Украины, а именно, изменения в борьбе с коррупцией, не понравились элитам Запада. Евросоюз уже заявил, что приостановит выплату трети из фонда помощи в размере 4,5 млрд евро».

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