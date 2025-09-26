Полковник СБУ: «Коалиция желающих» доиграется до прилёта по ним российской ядерки

США дистанцируются от российско-украинского конфликта, и война переходит полностью на европейский театр военных действий.

Об этом на канале «Politeka» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Российско-американская война закончилась, она перешла в российско-европейскую. И ситуация такая, что сейчас созревает перерождение той большой войны в малую войну на европейском театре военных действий.

Если и дальше данная война будет эскалировать – сбивать самолёты и т.п., она однозначно (если перейдёт за рамки восточного фланга НАТО) будет с применением тактического ядерного оружия. К сожалению, большинство лидеров «коалиции желающих» почему-то уверены в том, что Россия не применит ТЯО.

Самое опасное, когда такая эскалационная составляющая зацепится друг за друга, её остановить будет невозможно. И после этого будет нанесён сначала предупреждающий, показательный ядерный удар, не связанный с гибелью личного состава и разрушениями. Следующий удар будет настоящий», – предупредил Стариков.