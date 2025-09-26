Полковник СБУ: «Коалиция желающих» доиграется до прилёта по ним российской ядерки
США дистанцируются от российско-украинского конфликта, и война переходит полностью на европейский театр военных действий.
Об этом на канале «Politeka» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Российско-американская война закончилась, она перешла в российско-европейскую. И ситуация такая, что сейчас созревает перерождение той большой войны в малую войну на европейском театре военных действий.
Если и дальше данная война будет эскалировать – сбивать самолёты и т.п., она однозначно (если перейдёт за рамки восточного фланга НАТО) будет с применением тактического ядерного оружия. К сожалению, большинство лидеров «коалиции желающих» почему-то уверены в том, что Россия не применит ТЯО.
Самое опасное, когда такая эскалационная составляющая зацепится друг за друга, её остановить будет невозможно. И после этого будет нанесён сначала предупреждающий, показательный ядерный удар, не связанный с гибелью личного состава и разрушениями. Следующий удар будет настоящий», – предупредил Стариков.
«Ударит ли Европа? Франция ударит? Нет, сразу говорю. Британия? Однозначно нет. У Британии только «Трайденты» именно на подлодках, бомбы B61-12 – это американские бомбы. Ключи у американцев, это американское ядерное оружие», – утверждал укро-эксперт.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: