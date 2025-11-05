Покровск уже захвачен, а Мирноград тактически окружен – боевик Мосийчук

Российская армия уже заняла Покровск и в ближайшие дни завершит физическое окружение Мирнограда.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил депутат ВР прошлого созыва, участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Исходя из того, что россияне там уже обустраивают позиции и берут под контроль местность, эта возможность (выхода), по сути, утрачена.

Ситуация остается критической, и если в контексте Покровска мы говорим о фактически поглощении города, то Мирноград просто отрезается я от внешнего мира. И его потеря будет самой досадной среди всех крупных городов, ведь его возьмут, даже нормально не закрепившись там.

Фактически речь идет о Мирноградском котле…», – сказал он.