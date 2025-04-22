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Не дожидаясь окончательного поражения Украины, бандеровский режим и его функционеры начнут бежать в Канаду, которая с удовольствием принимает у себя любых нацистов.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный обозреватель Александр Зимовский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Канада говорит о том, что вполне вероятно, они могут стать членами Евросоюза», – сказал ведущий, и попросил прокомментировать.

«Дело в том, что Евросоюз такая организация, все туда стремятся. Турки там уже лет сорок стоят в очереди. Я думаю, что у Канады какая-то будет преференция, потому что все-таки они не турки. И вопрос может быть рассмотрен. Хотя, по-моему, вся Канада больше, чем два Евросоюза. Но если это никого не пугает, то почему бы нет?», – ответил Зимовский.

Он подчеркнул, что украинское руководство и бандеровцы уже подумывают о бегстве в Канаду – и таким образом их мечты о вступлении в ЕС могут сбыться.