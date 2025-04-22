«Пока не прилетел Орешник» – Зе-режим уже задумывается о бегстве в Канаду
Не дожидаясь окончательного поражения Украины, бандеровский режим и его функционеры начнут бежать в Канаду, которая с удовольствием принимает у себя любых нацистов.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный обозреватель Александр Зимовский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Канада говорит о том, что вполне вероятно, они могут стать членами Евросоюза», – сказал ведущий, и попросил прокомментировать.
«Дело в том, что Евросоюз такая организация, все туда стремятся. Турки там уже лет сорок стоят в очереди. Я думаю, что у Канады какая-то будет преференция, потому что все-таки они не турки. И вопрос может быть рассмотрен. Хотя, по-моему, вся Канада больше, чем два Евросоюза. Но если это никого не пугает, то почему бы нет?», – ответил Зимовский.
Он подчеркнул, что украинское руководство и бандеровцы уже подумывают о бегстве в Канаду – и таким образом их мечты о вступлении в ЕС могут сбыться.
«Это вполне реально. Я думаю, что такая схема где-то в Киеве рассматривается, пока еще к ним не прилетел никакой «Орешник», они всерьез об этом подумают.
Тем более, действительно, у Канады большой опыт вывоза бандеровцев на свою территорию после окончания Великой Отечественной войны. Практически все бандеровцы, которые успели сбежать в Англию и в американские оккупационные зоны, были выведены в Канаду и там благополучно дожили до естественной кончины», – подытожил эксперт.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: