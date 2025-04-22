«Пока не прилетел Орешник» – Зе-режим уже задумывается о бегстве в Канаду

Вадим Москаленко.  
22.04.2025 18:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 408
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Канада, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Не дожидаясь окончательного поражения Украины, бандеровский режим и его функционеры начнут бежать в Канаду, которая с удовольствием принимает у себя любых нацистов.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный обозреватель Александр Зимовский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Не дожидаясь окончательного поражения Украины, бандеровский режим и его функционеры начнут бежать в Канаду,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Канада говорит о том, что вполне вероятно, они могут стать членами Евросоюза», – сказал ведущий, и попросил прокомментировать.

«Дело в том, что Евросоюз такая организация, все туда стремятся. Турки там уже лет сорок стоят в очереди. Я думаю, что у Канады какая-то будет преференция, потому что все-таки они не турки. И вопрос может быть рассмотрен. Хотя, по-моему, вся Канада больше, чем два Евросоюза. Но если это никого не пугает, то почему бы нет?», – ответил Зимовский.

Он подчеркнул, что украинское руководство и бандеровцы уже подумывают о бегстве в Канаду – и таким образом их мечты о вступлении в ЕС могут сбыться.

«Это вполне реально. Я думаю, что такая схема где-то в Киеве рассматривается, пока еще к ним не прилетел никакой «Орешник», они всерьез об этом подумают.

Тем более, действительно, у Канады большой опыт вывоза бандеровцев на свою территорию после окончания Великой Отечественной войны. Практически все бандеровцы, которые успели сбежать в Англию и в американские оккупационные зоны, были выведены в Канаду и там благополучно дожили до естественной кончины», – подытожил эксперт.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить