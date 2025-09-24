Подельник Санду угрожает Гагаузии: «Это Северная Корея! Всё время портят нам выборы»

Вадим Москаленко.  
24.09.2025 10:44
  (Мск) , Киев
Просмотров: 106
 
Гагаузия, Дзен, Молдова, Политические репрессии, Приднестровье


Гагаузская автономия и «жители левого берега Днестра с молдавским гражданством» могут очень негативно для режима Майи Санду повлиять на итоги парламентских выборов в Молдове, которые состоятся в это воскресение.

Об этом на канале «Мы – Украина» заявил депутат парламента РМ от правящей партии, ветеран молдавской русофобии Оазу Нантой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас есть эта проблема с не интегрированными этническими меньшинствами. Например, Гагаузская автономия – она, к сожалению, практически под контролем РФ… Создали атмосферу нетерпимости по отношению к нынешней власти, последовательно создают образ врага из нынешней власти. Поэтому там очень сложно работать…», – пожаловался престарелый русофоб.

Интересно, что любое невыгодное для власти голосование он тут же объявляет «тоталитарным».

«Но там создана атмосфера нетерпимости, как у всех тоталитарных режимов, и поэтому когда в прошлом году состоялся референдум и выборы президента, то около 98% в автономии проголосовали против [евроинтеграции и Санду]. То есть почти как Северная Корея»,  – сказал Нантой.

«Поэтому, у нас есть эти уязвимые места. Не исключено, что Кремль попытается использовать и жителей с левого берега Днестра, которые обладают молдавским гражданством», – тревожился русофоб.

