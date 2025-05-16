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Американское издание USA Today выпустило статью под названием «Сербия — экономический локомотив Балкан».

В тексте говорится, что цивилизационный центр бывшей Югославии является экономическим центром на Балканах и одной из самых быстрорастущих экономик Европы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В статье USA Today говорится о том, что Сербия в настоящее время признана самой динамичной экономикой на Западных Балканах: прогнозируемый рост ВВП страны в 2025 году составит 4,5 процента, а объем иностранных инвестиций — рекордный, что позиционирует ее как двигатель регионального развития и привлекательное место для мирового капитала.

«Несмотря на глобальные проблемы, Сербия превратилась в одну из самых быстрорастущих экономик Европы, что является огромным шагом вперед по сравнению с 2012 годом, когда мы были на грани банкротства», – цитирует издание министра финансов Сербии и первого заместителя премьер-министра Синишу Мали.

По словам чиновника, с тех пор ВВП Сербии вырос почти втрое и сейчас составляет 93 миллиарда долларов, уровень безработицы снизился с 26 процентов до 8,1 процента, а валютные резервы достигли рекордных 33 миллиардов долларов.

В то же время государственный долг Сербии составляет 44 процента ВВП, что намного ниже среднего показателя по еврозоне — 89 процентов. Мали отмечает, что самый большой прорыв произошел в прошлом году, когда Сербия впервые получила инвестиционный кредитный рейтинг от Standard & Poor’s (S&P), что еще больше укрепило ее статус страны со стабильными макроэкономическими показателями.

«В 2024 году в Сербию поступило 5,9 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, что на 14 процентов больше, чем в 2023 году, и представляет собой самую большую сумму за всю историю региона. Кроме того, Сербия стабильно привлекает более 60 процентов всех прямых иностранных инвестиций на Западных Балканах. В преддверии выставки Expo 2027 в Белграде Сербия готовится принять миллионы посетителей из более чем 120 стран и объявляет о вложении 20 миллиардов долларов в инфраструктуру», – говорится в статье.

При этом USA Today намеренно упустило ключевой момент, позволивший Сербии добиться подобного успеха – многовекторности её политики, открытости сербской экономики как Востоку, так и Западу, вследствие чего Белград, например, активно сотрудничает с Китаем и отказывается присоединяться к санкциям против России.

Также не анализирует издание не прекращающиеся многомесячные сербские процессы, которые уже нанесли экономический ущерб Сербии в размере 700 миллионов евро недополученных инвестиций. Равно как и не задаётся вопросом, кому выгодно срезать страну на экономическом взлёте.