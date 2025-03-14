Почему еврейские деятели поддерживают Бандерштадт? Поясняет главред израильского ТВ

Владимир Букарский.  
14.03.2025 18:43
  (Мск) , Москва
Просмотров: 800
 
Дзен, Израиль, Интервью, Политика, Украина


Почему часть еврейских деятелей публично или молчаливо поддерживает бандеровский режим, героизирующий гитлеровских коллаборационистов?

Об этом «ПолитНавигатору» рассказывает Эдуард Баткис – независимый аналитик по Ближнему Востоку, главный редактор  ISRAEL-TV.Ru.

Почему часть еврейских деятелей публично или молчаливо поддерживает бандеровский режим, героизирующий гитлеровских коллаборационистов? Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Поддержка бандеровского режима некоторыми еврейскими деятелями — это сложный феномен, который можно объяснить несколькими ключевыми факторами.

1.Геополитическая ориентация и давление США

До недавнего времени США активно поддерживали Украину, и для многих еврейских организаций или отдельных деятелей было важно оставаться в общем политическом тренде Запада. Израиль, как союзник США, также балансировал между давлением Вашингтона и своей осторожной политикой. Многие еврейские лидеры, имеющие тесные связи с американскими элитами, следовали доминирующему нарративу.

Однако с приходом Дональда Трампа к власти риторика Белого дома изменилась. Администрация Трампа уже заявила о намерении пересмотреть политику поддержки Украины, поставив под сомнение целесообразность дальнейшего финансирования Киева. Более того, в его окружении всё громче звучат голоса о необходимости разбираться с правым экстремизмом и неонацистскими элементами на Украине. Если эта линия продолжится, поддержка Украины среди западных еврейских кругов может значительно ослабнуть.

2.Идеологический кризис и борьба нарративов

Часть либеральных еврейских активистов на Западе всегда поддерживала все антироссийские силы по принципу «враг моего врага — мой друг». Они воспринимают Украину как форпост борьбы с Россией, даже игнорируя очевидные факты о героизации нацистских пособников. Российская дипломатия, возможно, не сумела донести до этих кругов полную картину происходящего, позволив западным СМИ создать удобный миф.

Для изменения ситуации российская сторона должна работать активнее:

Подчёркивать исторические факты и не допускать их замалчивания.

Доносить информацию об антиизраильских и антисемитских инцидентах на Украине.

Использовать международные институты для разоблачения нацистской героизации.

Привлекать к диалогу еврейские организации, включая правые и консервативные круги.

3.Коммерческие интересы и элитные связи

Не стоит забывать, что политика — это не только идеология, но и деньги. Некоторые влиятельные еврейские бизнесмены имеют экономические интересы на Украине. Им выгодно поддерживать власть в Киеве, поскольку они вовлечены в украинские финансовые и энергетические схемы. Пока бизнес приносит прибыль, осуждать бандеровскую идеологию им невыгодно.

Но с изменением политики США и возможными экономическими проблемами Украины эти связи могут ослабнуть. Если Вашингтон начнёт сокращать поддержку Киева, а Украина столкнётся с финансовым кризисом, многие бизнес-интересы окажутся под угрозой, и часть еврейских элит пересмотрит свою позицию.

4.Перспективы на фоне новой политики Трампа

Трамп и его команда уже начали ставить вопросы:

Почему американские деньги идут в страну, где продолжается война?

Почему финансируются структуры, связанные с неонацистами?

Почему Украина за годы западной поддержки не изменилась в лучшую сторону?

Если эта риторика усилится, она неизбежно приведёт к изменениям в западных еврейских кругах. Для многих публичных деятелей может стать политически невыгодно поддерживать режим, который теряет расположение главного спонсора.

До сих пор часть еврейских деятелей поддерживала Киев из-за американского давления, антироссийских настроений, экономических интересов и информационного вакуума. Но с изменением политики США ситуация может поменяться. Российская дипломатия должна использовать этот момент, работая с еврейскими организациями и западными политиками, чтобы разоблачать настоящую суть украинской власти и её героев.

Насколько велико количество в вашей стране количество релокантов – бежавших из России противников Путина? Как их воспринимают местные жители? Есть ли какие-то конфликтные ситуации?

В Израиле довольно много репатриантов из России, прибывших в последние годы, в том числе после начала войны в Украине. Среди них есть разные категории:

  • Репатрианты – те, кто переехал по закону о возвращении, имея еврейские корни.
  • Релоканты – люди, которые покинули Россию, но не имеют права на репатриацию. Они находятся в стране по туристическим визам или другим временным документам.
  • Противники Путина – часть релокантов, активно критикующих российские власти, часто поддерживающие Украину.

Особенности новой волны эмигрантов.

Эта группа значительно отличается от предыдущих волн эмиграции из России. Многие из них:

  • Высокообразованы, связаны с IT, наукой, творческими профессиями.
  • Имеют более либеральные взгляды, чем типичные русскоязычные израильтяне.
  • Не всегда знакомы с еврейской культурой и традициями, так как для некоторых Израиль – просто временный пункт назначения.
  • Финансово более обеспечены (особенно IT-специалисты) по сравнению с репатриантами 90-х годов.

Как их воспринимают местные?

Отношение неоднозначное.

Кто рад:

  • Работодатели в IT и других высокотехнологичных отраслях, так как приток специалистов укрепляет экономику.
  • Левые либералы, видящие в них союзников по взглядам.
  • Часть русскоязычного населения, особенно те, кто разделяет антипутинские взгляды.

Кто недоволен:

  • Консервативная часть русскоязычного Израиля, особенно выходцы из СССР, поддерживающие традиционные ценности и израильскую армию. Многие из них воспринимают антироссийские лозунги с подозрением.
  • Государство, так как не все релоканты имеют право на репатриацию, а часть из них требует социальной поддержки.
  • Ультраортодоксы, которым чужды светские ценности приезжих.

Конфликты и политическая активность.

1.Акции в поддержку Украины

Релоканты-либералы активно проводят антироссийские и проукраинские мероприятия, но они не так массовы, как в Европе. Власти Израиля стараются не вмешиваться, поскольку официальная позиция страны – нейтралитет.

2.Напряжённость с русскоязычными израильтянами

Внутри русскоязычной общины Израиля есть серьёзный раскол. Одни считают релокантов союзниками, другие видят в них чуждых людей, обвиняют в поддержке антиизраильских сил и в неуважении к израильской армии.

3.Изменение отношения со временем

Поначалу многие израильтяне, особенно русскоязычные, поддерживали релокантов как «своих». Однако со временем недовольство нарастает:

  • Часть релокантов не планируют интегрироваться, не учат иврит, не служат в армии, не ассоциируют себя с Израилем.
  • Их антироссийская активность воспринимается неоднозначно, особенно на фоне того, что Израиль сам ведёт свою войну.
  • Возникают экономические вопросы – многие релоканты не платят налоги, но пользуются инфраструктурой.

Релоканты из России – сложное и неоднородное явление. Часть из них вписывается в израильское общество, другая часть остаётся в изоляции. Если они не начнут интегрироваться (учить язык, участвовать в жизни страны), их положение со временем станет более уязвимым.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить