Почему часть еврейских деятелей публично или молчаливо поддерживает бандеровский режим, героизирующий гитлеровских коллаборационистов?

Об этом «ПолитНавигатору» рассказывает Эдуард Баткис – независимый аналитик по Ближнему Востоку, главный редактор ISRAEL-TV.Ru.

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Поддержка бандеровского режима некоторыми еврейскими деятелями — это сложный феномен, который можно объяснить несколькими ключевыми факторами.

1.Геополитическая ориентация и давление США

До недавнего времени США активно поддерживали Украину, и для многих еврейских организаций или отдельных деятелей было важно оставаться в общем политическом тренде Запада. Израиль, как союзник США, также балансировал между давлением Вашингтона и своей осторожной политикой. Многие еврейские лидеры, имеющие тесные связи с американскими элитами, следовали доминирующему нарративу.

Однако с приходом Дональда Трампа к власти риторика Белого дома изменилась. Администрация Трампа уже заявила о намерении пересмотреть политику поддержки Украины, поставив под сомнение целесообразность дальнейшего финансирования Киева. Более того, в его окружении всё громче звучат голоса о необходимости разбираться с правым экстремизмом и неонацистскими элементами на Украине. Если эта линия продолжится, поддержка Украины среди западных еврейских кругов может значительно ослабнуть.

2.Идеологический кризис и борьба нарративов

Часть либеральных еврейских активистов на Западе всегда поддерживала все антироссийские силы по принципу «враг моего врага — мой друг». Они воспринимают Украину как форпост борьбы с Россией, даже игнорируя очевидные факты о героизации нацистских пособников. Российская дипломатия, возможно, не сумела донести до этих кругов полную картину происходящего, позволив западным СМИ создать удобный миф.

Для изменения ситуации российская сторона должна работать активнее:

Подчёркивать исторические факты и не допускать их замалчивания.

Доносить информацию об антиизраильских и антисемитских инцидентах на Украине.

Использовать международные институты для разоблачения нацистской героизации.

Привлекать к диалогу еврейские организации, включая правые и консервативные круги.

3.Коммерческие интересы и элитные связи

Не стоит забывать, что политика — это не только идеология, но и деньги. Некоторые влиятельные еврейские бизнесмены имеют экономические интересы на Украине. Им выгодно поддерживать власть в Киеве, поскольку они вовлечены в украинские финансовые и энергетические схемы. Пока бизнес приносит прибыль, осуждать бандеровскую идеологию им невыгодно.

Но с изменением политики США и возможными экономическими проблемами Украины эти связи могут ослабнуть. Если Вашингтон начнёт сокращать поддержку Киева, а Украина столкнётся с финансовым кризисом, многие бизнес-интересы окажутся под угрозой, и часть еврейских элит пересмотрит свою позицию.

4.Перспективы на фоне новой политики Трампа

Трамп и его команда уже начали ставить вопросы:

Почему американские деньги идут в страну, где продолжается война?

Почему финансируются структуры, связанные с неонацистами?

Почему Украина за годы западной поддержки не изменилась в лучшую сторону?

Если эта риторика усилится, она неизбежно приведёт к изменениям в западных еврейских кругах. Для многих публичных деятелей может стать политически невыгодно поддерживать режим, который теряет расположение главного спонсора.

До сих пор часть еврейских деятелей поддерживала Киев из-за американского давления, антироссийских настроений, экономических интересов и информационного вакуума. Но с изменением политики США ситуация может поменяться. Российская дипломатия должна использовать этот момент, работая с еврейскими организациями и западными политиками, чтобы разоблачать настоящую суть украинской власти и её героев.