Почему еврейские деятели поддерживают Бандерштадт? Поясняет главред израильского ТВ
Почему часть еврейских деятелей публично или молчаливо поддерживает бандеровский режим, героизирующий гитлеровских коллаборационистов?
Об этом «ПолитНавигатору» рассказывает Эдуард Баткис – независимый аналитик по Ближнему Востоку, главный редактор ISRAEL-TV.Ru.
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Поддержка бандеровского режима некоторыми еврейскими деятелями — это сложный феномен, который можно объяснить несколькими ключевыми факторами.
1.Геополитическая ориентация и давление США
До недавнего времени США активно поддерживали Украину, и для многих еврейских организаций или отдельных деятелей было важно оставаться в общем политическом тренде Запада. Израиль, как союзник США, также балансировал между давлением Вашингтона и своей осторожной политикой. Многие еврейские лидеры, имеющие тесные связи с американскими элитами, следовали доминирующему нарративу.
Однако с приходом Дональда Трампа к власти риторика Белого дома изменилась. Администрация Трампа уже заявила о намерении пересмотреть политику поддержки Украины, поставив под сомнение целесообразность дальнейшего финансирования Киева. Более того, в его окружении всё громче звучат голоса о необходимости разбираться с правым экстремизмом и неонацистскими элементами на Украине. Если эта линия продолжится, поддержка Украины среди западных еврейских кругов может значительно ослабнуть.
2.Идеологический кризис и борьба нарративов
Часть либеральных еврейских активистов на Западе всегда поддерживала все антироссийские силы по принципу «враг моего врага — мой друг». Они воспринимают Украину как форпост борьбы с Россией, даже игнорируя очевидные факты о героизации нацистских пособников. Российская дипломатия, возможно, не сумела донести до этих кругов полную картину происходящего, позволив западным СМИ создать удобный миф.
Для изменения ситуации российская сторона должна работать активнее:
Подчёркивать исторические факты и не допускать их замалчивания.
Доносить информацию об антиизраильских и антисемитских инцидентах на Украине.
Использовать международные институты для разоблачения нацистской героизации.
Привлекать к диалогу еврейские организации, включая правые и консервативные круги.
3.Коммерческие интересы и элитные связи
Не стоит забывать, что политика — это не только идеология, но и деньги. Некоторые влиятельные еврейские бизнесмены имеют экономические интересы на Украине. Им выгодно поддерживать власть в Киеве, поскольку они вовлечены в украинские финансовые и энергетические схемы. Пока бизнес приносит прибыль, осуждать бандеровскую идеологию им невыгодно.
Но с изменением политики США и возможными экономическими проблемами Украины эти связи могут ослабнуть. Если Вашингтон начнёт сокращать поддержку Киева, а Украина столкнётся с финансовым кризисом, многие бизнес-интересы окажутся под угрозой, и часть еврейских элит пересмотрит свою позицию.
4.Перспективы на фоне новой политики Трампа
Трамп и его команда уже начали ставить вопросы:
Почему американские деньги идут в страну, где продолжается война?
Почему финансируются структуры, связанные с неонацистами?
Почему Украина за годы западной поддержки не изменилась в лучшую сторону?
Если эта риторика усилится, она неизбежно приведёт к изменениям в западных еврейских кругах. Для многих публичных деятелей может стать политически невыгодно поддерживать режим, который теряет расположение главного спонсора.
До сих пор часть еврейских деятелей поддерживала Киев из-за американского давления, антироссийских настроений, экономических интересов и информационного вакуума. Но с изменением политики США ситуация может поменяться. Российская дипломатия должна использовать этот момент, работая с еврейскими организациями и западными политиками, чтобы разоблачать настоящую суть украинской власти и её героев.
Насколько велико количество в вашей стране количество релокантов – бежавших из России противников Путина? Как их воспринимают местные жители? Есть ли какие-то конфликтные ситуации?
В Израиле довольно много репатриантов из России, прибывших в последние годы, в том числе после начала войны в Украине. Среди них есть разные категории:
- Репатрианты – те, кто переехал по закону о возвращении, имея еврейские корни.
- Релоканты – люди, которые покинули Россию, но не имеют права на репатриацию. Они находятся в стране по туристическим визам или другим временным документам.
- Противники Путина – часть релокантов, активно критикующих российские власти, часто поддерживающие Украину.
Особенности новой волны эмигрантов.
Эта группа значительно отличается от предыдущих волн эмиграции из России. Многие из них:
- Высокообразованы, связаны с IT, наукой, творческими профессиями.
- Имеют более либеральные взгляды, чем типичные русскоязычные израильтяне.
- Не всегда знакомы с еврейской культурой и традициями, так как для некоторых Израиль – просто временный пункт назначения.
- Финансово более обеспечены (особенно IT-специалисты) по сравнению с репатриантами 90-х годов.
Как их воспринимают местные?
Отношение неоднозначное.
Кто рад:
- Работодатели в IT и других высокотехнологичных отраслях, так как приток специалистов укрепляет экономику.
- Левые либералы, видящие в них союзников по взглядам.
- Часть русскоязычного населения, особенно те, кто разделяет антипутинские взгляды.
Кто недоволен:
- Консервативная часть русскоязычного Израиля, особенно выходцы из СССР, поддерживающие традиционные ценности и израильскую армию. Многие из них воспринимают антироссийские лозунги с подозрением.
- Государство, так как не все релоканты имеют право на репатриацию, а часть из них требует социальной поддержки.
- Ультраортодоксы, которым чужды светские ценности приезжих.
Конфликты и политическая активность.
1.Акции в поддержку Украины
Релоканты-либералы активно проводят антироссийские и проукраинские мероприятия, но они не так массовы, как в Европе. Власти Израиля стараются не вмешиваться, поскольку официальная позиция страны – нейтралитет.
2.Напряжённость с русскоязычными израильтянами
Внутри русскоязычной общины Израиля есть серьёзный раскол. Одни считают релокантов союзниками, другие видят в них чуждых людей, обвиняют в поддержке антиизраильских сил и в неуважении к израильской армии.
3.Изменение отношения со временем
Поначалу многие израильтяне, особенно русскоязычные, поддерживали релокантов как «своих». Однако со временем недовольство нарастает:
- Часть релокантов не планируют интегрироваться, не учат иврит, не служат в армии, не ассоциируют себя с Израилем.
- Их антироссийская активность воспринимается неоднозначно, особенно на фоне того, что Израиль сам ведёт свою войну.
- Возникают экономические вопросы – многие релоканты не платят налоги, но пользуются инфраструктурой.
Релоканты из России – сложное и неоднородное явление. Часть из них вписывается в израильское общество, другая часть остаётся в изоляции. Если они не начнут интегрироваться (учить язык, участвовать в жизни страны), их положение со временем станет более уязвимым.
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