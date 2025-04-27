«По всей стране бусификация, а воевать нечем» – украинский эксперт вызвался «уничтожить каждого россиянина»
Украинское руководство выделяет слишком мало средств на ВПК, из-за чего армии не хватает дронов для прочного удержания позиций.
Об этом на канале Politeka заявил киевский политолог Павел Себастьянович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Финансирования ВСУ всё равно недостаточно. 80% всей российской техники поражается нашими дронами собственного производства.
Наши предприниматели, а их сейчас более 800 зарегистрированных, готовы обеспечить армию вот этими дронами, которые и аэророзведка, и FPV, и дронами типа Баба-Яги, всё готовы сделать. Не хватает одного – финансирования.
То есть у нас Национальный банк, Министерство финансов, наши комитеты, бюджетный, налоговый комитет, комитет по обороне, министр обороны – просто не хотят, ну не выделяют деньги. По какой причине – непонятно.
Нам дают больше 50 миллиардов евро помощи в этом году, это больше 2 триллионов гривен, почему мы на вооружение тратим всего 488 миллиардов? Вот на ЗСУ в бюджете 488 миллиардов. Мне этого не понятно», – сказал Себастьянович.
«Нет другого выхода из этой войны, кроме как уничтожить российскую армию. Можно сколько угодно ездить на переговоры, разговаривать, но самый главный аргумент – это уничтожение российской армии.
То есть все уже посчитано, сколько нужно дронов, чтобы уничтожить каждого россиянина, который зашел на нашу территорию. Вот это надо сделать, профинансировать. Есть больше 50 тысяч пилотов уже, которые научены беспилотниками работать. Надо их загрузить дронами, чтобы у каждого из них было чем работать.
А у нас по всей стране идет бусификация, но людям не дают средства поражения врага, и вот мы об этом говорим уже второй год, но ничего не меняется», – жаловался он.
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