Плевать на достижение целей СВО! – «план Трампа» писали беглые либералы?
Вбрасываемые западными СМИ «утечки» с переговоров свидетельствуют, будто выдаваемые за «план Трампа» пункты навязываемого Москве соглашения писали российские либералы, которым нужна отмена санкций, но плевать на достижение целей СВО.
Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил российский политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Такое ощущение, что опубликованный «план» является планом, написанным российскими прозападными либералами. Он из себя представляет обмен: Россия получает снятие санкций США, что выгодно прозападной части российской элиты, а за это Россия отказывается от целей СВО и фиксирует себя на достигнутом, отказываясь от смены нынешнего русофобского украинского режима», – сказал Марков.
Впрочем, по его мнению, объявленное Владимиром Путиным перемирие на День Победы – свидетельство того, что переговоры пока не увенчались успехом, ведь первоначально прогнозировалось объявление Трампом длительная отмена боевых действий с 1 мая.
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