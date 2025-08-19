«Писюн комара»: Арестович убаюкивает, сравнивая Трампа с режиссёром порнофильма

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Внесённый в список экстремистов в РФ Алексей Арестович, окучивающий после отъезда в США аудиторию «ватников» и «адекватников», продолжает рисовать благостную картину с «отстранившимся от конфликта Трампом» и «беспомощными европейцами».

На этот раз экс-советник Зе-офиса прибегнул к сравнению со съемочной площадкой порнофильма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Современные европейские лидеры очень тонкие дипломаты – как писюн у комара. С их точки зрения, смертельная борьба с Путиным с перерывом на обед выглядела так: мы говорим правильные слова, Трамп платит, воюет и дает вооружение. Если Трамп проигрывает – он плохой, Америка не справилась. Если выиграли – это только благодаря мудрому европейскому руководству. При этом Трамп говорит, как режиссер порнофильма, уходя с площадки, так, ребята, снимайте сами», – провел аналогию экс-советник ОП.

По его словам, европейцы оказались перед перспективой нести ответственность за свои слова угрозы и обещания.