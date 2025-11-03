«Пик прошли, но воевать еще до пяти лет» – Бортник

Украинцам не стоит надеяться на слишком быстрое завершение войны.

Об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю, что пик именно украино-российской войны мы уже прошли. Мы уже едем с ярмарки. Это последняя фаза, последняя половина. Она может длиться ещё несколько лет, но мы уже пик этого прошли.

Но дело в том, что завершение украино-российской войны не означает завершение противостояния между Востоком и Западом. И продолжение войны, условно говоря, между Россией и Западом может иметь место на других театрах, других фронтах, даже если в Украине будет достигнута какая-то стабилизация, выстроена какая-то модель перемирия», – рассуждал укро-эксперт.