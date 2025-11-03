«Пик прошли, но воевать еще до пяти лет» – Бортник
Украинцам не стоит надеяться на слишком быстрое завершение войны.
Об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я думаю, что пик именно украино-российской войны мы уже прошли. Мы уже едем с ярмарки. Это последняя фаза, последняя половина. Она может длиться ещё несколько лет, но мы уже пик этого прошли.
Но дело в том, что завершение украино-российской войны не означает завершение противостояния между Востоком и Западом. И продолжение войны, условно говоря, между Россией и Западом может иметь место на других театрах, других фронтах, даже если в Украине будет достигнута какая-то стабилизация, выстроена какая-то модель перемирия», – рассуждал укро-эксперт.
Он вспомнил корейский и приднестровский варианты завершения конфликтов, но заметил, что ему больше нравится немецкий, поскольку оставляет «открытыми двери для дальнейшей реинтеграции».
«Но война ещё может длиться несколько лет, ещё 3-5 лет может длиться, по нашей оценке», – считает прислужник нацистов.
