«Пик прошли, но воевать еще до пяти лет» – Бортник

Игорь Шкапа.  
03.11.2025 16:15
  (Мск) , Киев
Просмотров: 540
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украинцам не стоит надеяться на слишком быстрое завершение войны.

Об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцам не стоит надеяться на слишком быстрое завершение войны. Об этом в беседе с...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я думаю, что пик именно украино-российской войны мы уже прошли. Мы уже едем с ярмарки. Это последняя фаза, последняя половина. Она может длиться ещё несколько лет, но мы уже пик этого прошли.

Но дело в том, что завершение украино-российской войны не означает завершение противостояния между Востоком и Западом. И продолжение войны, условно говоря, между Россией и Западом может иметь место на других театрах, других фронтах, даже если в Украине будет достигнута какая-то стабилизация, выстроена какая-то модель перемирия», – рассуждал укро-эксперт.

Он вспомнил корейский и приднестровский варианты завершения конфликтов, но заметил, что ему больше нравится немецкий, поскольку оставляет «открытыми двери для дальнейшей реинтеграции».

«Но война ещё может длиться несколько лет, ещё 3-5 лет может длиться, по нашей оценке», – считает прислужник нацистов.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить