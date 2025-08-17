Первым делом на Аляске было отвергнуто воздушное перемирие

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия на Аляске сразу же не согласилась на воздушное перемирие.

Об этом политолог Семен Уралов заявил в интервью иноагенту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Выдавать воздушное перемирие за начало переговорного процесса — это маскировка под Минск-3. То есть попытка выдавить паузу, чтобы накачать заново оружием. Я думаю, наши начальники прекрасно понимают хитрость, которую хотят провернуть. Поэтому и не было никаких результатов, и подписано ничего не было», – сказал Уралов.

Он считает, что СВО будет продолжена и продлится еще 5-10 лет.

«Спецоперация пойдет дальше, как и шла. После выдавливания из Курской области силы переброшены, в первую очередь, на Донбасс. А учитывая, что у нас государство с юридическим подходом, то никто не снимал с повестки двух республик Донбасса и двух областных центров, которые по Конституции являются городами РФ. Их считает своими и Украина. В этот тупик мы зашли, и сейчас внутри битвы за Левобережье. А сколько она продлится — пять лет или десять — никто не знает», – сказал Уралов.

Он полагает, что СВО будет продолжаться до тех пор, пока Запад не прекратит снабжать Украину оружием.