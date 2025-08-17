Первым делом на Аляске было отвергнуто воздушное перемирие

Елена Острякова.  
17.08.2025 22:03
  (Мск) , Москва
Просмотров: 2444
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Россия на Аляске сразу же не согласилась на воздушное перемирие.

Об этом политолог Семен Уралов заявил в интервью иноагенту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия на Аляске сразу же не согласилась на воздушное перемирие. Об этом политолог Семен...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Выдавать воздушное перемирие за начало переговорного процесса — это маскировка под Минск-3. То есть попытка выдавить паузу, чтобы накачать заново оружием. Я думаю, наши начальники прекрасно понимают хитрость, которую хотят провернуть. Поэтому и не было никаких результатов, и подписано ничего не было», – сказал Уралов.

Он считает, что СВО будет продолжена и продлится еще 5-10 лет.

«Спецоперация пойдет дальше, как и шла. После выдавливания из Курской области силы переброшены, в первую очередь, на Донбасс. А учитывая, что у нас государство с юридическим подходом, то никто не снимал с повестки двух республик Донбасса и двух областных центров, которые по Конституции являются городами РФ. Их считает своими и Украина. В этот тупик мы зашли, и сейчас внутри битвы за Левобережье. А сколько она продлится — пять лет или десять — никто не знает», – сказал Уралов.

Он полагает, что СВО будет продолжаться до тех пор, пока Запад не прекратит снабжать Украину оружием.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить