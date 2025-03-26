Перемирие использовать для наведения порядка в стране – Евич обратился к президенту
Верховный главнокомандующий Владимир Путин на своём месте сделал намного больше, чем подавляющее большинство генералов на своём.
Об этом в своём видеоблоге заявил находящийся в зоне СВО военный хирург Юрий Евич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Даже если мы перемирие не заключим, у нас нет сил взять и нанести мощный удар, освободить пару областей хохломутантских. Будем реалистами, посмотрите, какое медленное продвижение.
Поэтому даже если формально не будет заключено никакого перемирия, в боевых действиях наступит пауза, к сожалению. Обе стороны, как два боксёра, навешали друг другу, никто не упал, сцепились в клинче, и думают, может разойтись по углам, отдышаться.
Ситуация объективно имеет некоторые предпосылки. Если у нас будет перемирие, очень важный момент его использовать для наведения порядка в стране.
Я позволю себе обратиться к главнокомандующему страны и к министру обороны.
Первое, я должен принести извинения, я, честно говоря, более сурово в мыслях был настроен к главнокомандующему, чем он себя показал. Простите, пожалуйста, Владимир Владимирович. В общем, на своём уровне главнокомандующий сделал сильно больше, чем подавляющее большинство генералов на своём, и чем львиная доля граждан страны сделала на своём, как бы мы его ни ругали», – сказал Евич.
«Подавляющее большинство населения отнеслось абсолютно наплевательски к тому, что сейчас придут и отрежут им башку, и продолжают относиться. Если бы президент так же относился, он бы подписал какие-то «угоды», как Янукович, и уехал бы куда-то доживать старость.
Так что критиковать власти проще всего, но действительность показала… И второе, да, мы многим недовольны в стране, но в экономическом плане весь мир был уверен, что мы рухнем после санкций, блокады. И воевать не сможем тем более. А Россия в очередной раз всех удивила», – добавил военврач.
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