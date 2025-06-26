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Население Украины не хочет воевать – взрослые мужчины прячутся от армии, а несовершеннолетние бегут из страны.

Об этом на канале «Голос Германии» заявил бежавший из Украины одессит Евгений Ячменцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Немецкие элиты снова и снова призывают держаться. Они считают, что украинцы должны держать фронт, а немцы и дальше финансировать эту войну. Какие настроения царят сейчас на Украине и в самой Одессе? Сохраняется ли еще боевой дух или люди хотят мира?», – поинтересовался ведущий.

«Большинство украинцев этого конфликта не хотят. Например, можно увидеть то, что сейчас массово люди прячутся от армии, потому что не хотят воевать. У нас призывают только мужчин старше 25 лет. Последнее, что сделало правительство – объявили пока мобилизацию парней с 18 до 25 по желанию и начали рекламировать это. То есть приходи, молодой парень, к нам служить, мы тебе кучу денег дадим. И с февраля месяца записалось на всю страну 500 человек всего. Это говорит о том, что люди не хотят», – сказал Ячменцев.