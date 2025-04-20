Пасхальное перемирие стало подарком отступающих ВСУ

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Продление Пасхального перемирия еще на месяц приведёт к потере завоёванных кровью российских позиций – в минувшую ночь ВСУ проводили ротацию солдат, подвоз боеприпасов к линии фронта, а также эвакуацию раненых/тел убитых.

Об этом в своем блоге пишет военкор Андрей Филатов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Противник осуществил ротацию, подвоз БК, немного поработал с FPV. Если 30 дней перемирия на таких условиях, то давайте рыть позиции в 15 км от сегодняшних. Мы на сегодняшних не закрепимся – они не дадут, а они резервы подтянут», – опасается военкор Андрей Филатов.

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин рассказывает о ситуации на своем участке фронта.

«Приказ Верховного соблюдается строго. Привычного шума выхода и прилетов нет. Небо полно вражескими беспилотниками. Они ведут разведку наших позиций, ищут скопление личного состава, технику, артиллерию, ПВО и, конечно, главную для себя угрозу — наши расчёты штурмовых БпЛА. Отвлечь их внимание огнем нашей артиллерии мы не можем по понятным причинам, поэтому передвижение по линии фронта минимизировали».

Украинское издание «Страна» приводит слова ВСУшника:

«Никто не знает, когда в следующий раз такое ещё будет. Нужно воспользоваться ситуацией. Неизвестно, когда она ещё повторится. Правда, есть опасение, что также думают и россияне, подтягивая к передовой подкрепление».

Помогающий бойцам СВО волонтёр Владимир Романов подтверждает, что в условиях перемирия «обе стороны ведут интенсивную ротацию сил практически на всех участках фронта».

«Даже временное перемирие на сутки без ударов дронов и без интенсивного обстрела позволит на отдельных участках провести желанную ротацию, которая в обычных условиях фронта либо затруднена, либо попросту невозможна. Так что даже временной паузой пользуются обе стороны», – соглашается обозреватель Борис Рожин.

Политолог Сергей Марков расхваливает перемирие:

«Интенсивных боевых действий нет. В военном отношении такое перемирие более выгодно отступающим и более слабым ВСУ. Но политически – дипломатически более выгодно России. Так как показывает волю России к миру. И может привести к тому, что США полностью прекратят военные поставки Украине. А это приведёт к военной катастрофе ВСУ и победе России».

А вот военкор Дмитрий Стешин в хитрые планы не верит: