Возможно, Дональд Трамп всё-таки передаст Украине ракеты «Томагавк», хотя бы штук 20-50.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский политический эксперт Николай Давидюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая предположила, что украинская делегация со своими ожиданиями «Томагавков» сегодня будет больше раздражать Трампа, у которого уже в голове поменялся план.

«Будет. А что делать? Нам некуда деваться. Понятно, что Путин принёс что-то большее, чем предлагали мы, с точки зрения экономики, лести, каких-то стратегических обещаний. «Томагавки», оказывается, были страшилкой для Путина, как раз, чтобы он вчера набрал. Но, думаю, в ограниченном количестве они возможны… 20-50 штук, тем более, что говорили – всё готово, только, «Трамп, дай команду». Я думаю, всё равно в каком-то количестве они могут дать», – скулил укро-эксперт.

Однако он призвал не сдаваться.