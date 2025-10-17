Оптимизм укро-эксперта по Томагавкам: Трамп же кретин, кого последним увидел – с тем и договорится
Возможно, Дональд Трамп всё-таки передаст Украине ракеты «Томагавк», хотя бы штук 20-50.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский политический эксперт Николай Давидюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Ведущая предположила, что украинская делегация со своими ожиданиями «Томагавков» сегодня будет больше раздражать Трампа, у которого уже в голове поменялся план.
«Будет. А что делать? Нам некуда деваться. Понятно, что Путин принёс что-то большее, чем предлагали мы, с точки зрения экономики, лести, каких-то стратегических обещаний. «Томагавки», оказывается, были страшилкой для Путина, как раз, чтобы он вчера набрал.
Но, думаю, в ограниченном количестве они возможны… 20-50 штук, тем более, что говорили – всё готово, только, «Трамп, дай команду». Я думаю, всё равно в каком-то количестве они могут дать», – скулил укро-эксперт.
Однако он призвал не сдаваться.
«Мы всё равно сегодня должны отыграть лучше переговорный трек, чем Путин. Как минимум потому, что психотип и психологический портрет Трампа – победитель тот, кто последний. И тот, кто с ним последний общается, заполняет его голову своими идеями, убеждениями и ценностями», – вещал Давидюк.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: