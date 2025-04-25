Опрос на улицах Львова: Все меньше галичан верят в победу Украины

Тарас Стрельцов.  
25.04.2025 10:42
  (Мск) , Львов
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Война, Галичина, Дзен, США, Украина


Украинцы встревожены, что останутся без поддержки США, тем более что для войны с Россией не хватит оружия и денег.

Сюжет с соответствующим опросом во Львове опубликовал телеканал NTA, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцы встревожены, что останутся без поддержки США, тем более что для войны с Россией...

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Журналистка спрашивала, верят ли люди, что Украине удастся закончить войну без помощи США.

«Думаю, что без помощи США будет тяжело закончить войну. Но судя по тому, что сейчас делает Трамп, у них достаточно внутренних проблем есть», – сказал один из опрошенных.

«Вряд ли мы сможем [без США закончить войну], потому что они дают нам вооружение, очень сильно нам всем помогают, как и Европа. Я не думаю, что мы без них сможем справиться. У нас на это нет столько оружия и денег. Если выйдут, Россия будет больше уверена, что сможет захватить нас», – ответила львовянка.

«Если Америка не поможет… не знаю, как будет. Будем надеяться на нашу победу», – сказала другая респондентка.

Были и оптимисты.

«Вряд ли это сделают, у них много интересов на Украине. Наши полезные ископаемые, наши энергоресурсы, они заинтересованы в Украине», – выразила надежду львовянка.

Ещё один парень начал путано говорить о вере в защиту демократических ценностей.

Отвечая на вопрос, удастся ли закончить войну без помощи США, старик в вышиванке сказал:

«Вполне вероятно. Должно удаться, куда же нам деваться с корабля «Украина».

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