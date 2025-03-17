«Они знают, куда звонить»: МИД продолжает считать НАТО врагом
Запад не настроен на примирение с Россией.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
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«Мы трезво оцениваем ситуацию. Если мы посмотрим на стратегические концепции, одобренные в НАТО и разрабатываемые в Евросоюзе, а также на характер натовских развертываний вдоль наших границ, мы увидим, что речь идет о долговременных планах, которые Запад не пытается каким-то образом адаптировать к будущему мирному соглашению. И мы будем и в плане нашей политики, и в сфере военного строительства исходить именно из этого», – предупредил Грушко в интервью «Известиям».
Он говорит, что в сравнении с 2019 годом численность военных контингентов НАТО на восточном фланге возросла в 2,5 раза.
«Укрепляются и расширяются аэродромная и портовая сети. НАТО создает новые соединения быстрого реагирования, повышает маневренность. Мы наблюдаем, как увеличиваются плотность учений и их масштаб. Они приобретают более агрессивный характер, заточенный на военные операции против сопоставимого противника. Под ним имеется в виду Российская Федерация. Это та реальность, с которой нам приходится считаться. И до тех пор, пока не произойдет реальных изменений в политике и военном строительстве стран НАТО, мы будем исходить из наличия существенных угроз для России с Запада», – подчеркнул дипломат.
По его словам, на данный момент нет перспектив переговоров между РФ и НАТО, поскольку РФ обозначена альянсом как угроза. При этом свою политику НАТО ведет таким образом, «чтобы достичь превосходства над нами на всех театрах военных действий».
«Мы видим, что они превращают ранее самый спокойный в военном отношении регион Европы — Балтийский — в зону военного противостояния. Скажу только, что на территории Швеции и Финляндии 32 военных объекта выделено для размещения американских военных сил. Все это новая реальность, которая противоречит всему тому, что закладывалось в Основополагающий акт Россия – НАТО и другие документы, которые были призваны объединять усилия в парировании общих угроз и одновременно заниматься устранением последствий холодной войны. Страны Запада сделали другой выбор.
Наше представительство при НАТО было закрыто, поскольку натовцы сделали невозможным его дальнейшее функционирование. И сейчас существует лишь канал горячей связи со штаб-квартирой НАТО, который с нашей стороны обеспечивается посольством Российской Федерации в Бельгии. Он еще не задействовался, но мы официально об этом уведомили руководство альянса. Они знают, куда звонить в случае необходимости», – резюмировал Грушко.
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