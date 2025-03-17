«Они знают, куда звонить»: МИД продолжает считать НАТО врагом

Запад не настроен на примирение с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

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«Мы трезво оцениваем ситуацию. Если мы посмотрим на стратегические концепции, одобренные в НАТО и разрабатываемые в Евросоюзе, а также на характер натовских развертываний вдоль наших границ, мы увидим, что речь идет о долговременных планах, которые Запад не пытается каким-то образом адаптировать к будущему мирному соглашению. И мы будем и в плане нашей политики, и в сфере военного строительства исходить именно из этого», – предупредил Грушко в интервью «Известиям».

Он говорит, что в сравнении с 2019 годом численность военных контингентов НАТО на восточном фланге возросла в 2,5 раза.

«Укрепляются и расширяются аэродромная и портовая сети. НАТО создает новые соединения быстрого реагирования, повышает маневренность. Мы наблюдаем, как увеличиваются плотность учений и их масштаб. Они приобретают более агрессивный характер, заточенный на военные операции против сопоставимого противника. Под ним имеется в виду Российская Федерация. Это та реальность, с которой нам приходится считаться. И до тех пор, пока не произойдет реальных изменений в политике и военном строительстве стран НАТО, мы будем исходить из наличия существенных угроз для России с Запада», – подчеркнул дипломат.

По его словам, на данный момент нет перспектив переговоров между РФ и НАТО, поскольку РФ обозначена альянсом как угроза. При этом свою политику НАТО ведет таким образом, «чтобы достичь превосходства над нами на всех театрах военных действий».