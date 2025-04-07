Могилизаторы Запорожья умудрились побить все рекорды на Украине по набору пушечного мяса на фронт, несмотря на то, что Киев контролирует только 20 процентов области.

Такими данными на канале «Новости Запорожья» похвастался начальник Пологовского районного ТЦК Виктор Юрчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже несколько месяцев держим первое место в области по мобилизации и будем держать, хотя у нас оккупированный военкомат, у нас нет здесь территории, но по мобилизации мы с декабря держим первое место, и сейчас уже закрыли призыв за этот месяц. Кто-то боится. Мы людей понимаем, кто-то боится, кто-то потерял близких, у меня индивидуальный подход к каждому. Но какое может быть отношение к уклонистам? Конечно, отрицательное. Ну, как это? Мне неприятно. Я считаю, лет до 40 человек может учиться, дальше хватит. А то ему, блин, как мне уже 50 с чем-то лет – он ещё студент. Какой это уже студент?! Понятно, что ищут… сейчас некоторые учреждения отменили бронирование, там, где уже явно была коррупция, призываем таких людей. Наше знаменитое КПУ. Все должны служить, все должны отдать свой долг отчизне», – вещал могилизатор.