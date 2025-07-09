Офис Тихановской использует душевное состояние её мужа для собственного самосохранения

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Агрессивные публичные высказывания не вполне адекватного амнистированного мужа самопровозглашенной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской в адрес властей Белоруссии никак не помогут сидящим в тюрьмах змагарам, зато продлят существование сидящего на западных грантах офиса.

Об этом беглый белорусский политолог Павел Усов заявил в интервью «Еврорадио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он начал высказываться в направлении, в котором на протяжении последних лет высказывался офис Тихановской. Давайте санкции, санкции, больше санкций, и тогда Лукашенко выпустит заключенных. Ну не выпустит. Пять лет уже прошло, репрессии продолжаются, люди умирают. Какие санкции? На кого это работает? Понятно, на кого работает. В смысле того, что для офиса эта изоляция Беларуси – это единственная возможность продлить собственное существование. Потому что, когда западные страны начнут разговаривать с Лукашенко, потребность в существовании офиса, в коммуникациях с ним на том же уровне, как сейчас, отпадет. Это реальная политика – признание Лукашенко как хозяина ситуации. Такого офис допустить не может», – сказал Усов.

По его словам, требования донатов, которые озвучивает Сергей Тихановский, и его обвинения в адрес тех, кто не скинулся, возмущают рядовых неустроенных за границей эмигрантов. Это может завершить карьеру его жены-президентки.