Офицер ВСУ: Американцы давно и аргументированно считают Крым русским

Американцы внешне ведут риторику о незыблемости границ, мировом порядке «и прочей лабуде», но на деле давно считают, что возвращать Крым Украине категорически нельзя.

Об этом на канале «Politeka» заявил военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле, американцы с ужасом думали, что если украинская армия зайдёт в Крым, там начнётся Холокост-2 по отношению к русским, они реально этого боялись! И наши эти деятели очень активно подогревали этот страх своими заявлениями о том, что этих вообще выкинем в море, а те через Керченский пролив хай плывут. Короче, глупостей в эфире звучало столько, что у западных элит там волосы дыбом стояли. Они же не мы, мы-то понимаем, где человек заливает, а они за чистую монету всё принимают. Что какой-то там бандеровец выступил, что мы натворим там таких дел. И думают – всё, из 3 млн. крымчан они оставят там 500 тыс., остальных выселят нахрен. Но это так выглядело, они, естественно, этого не хотели», – возмущался «Грин».