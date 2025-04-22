«Одна надежда – что Трампа «вкурвит», и он психанёт» – галичанин-русофоб

Украина может надеяться только на то, что Дональда Трампа, наконец, выведет из себя ситуация пата, и тогда под горячую руку попадёт не только Киев, но немного достанется и России.

Об этом в эфире телеканала NTA заявил львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это игра кнутов и пряников, пока кнуты все наши, пряники в основном у Путина. И обмен пленными, и модернизация дипломатических отношений, запуск посольств. И это нам как раз деформирует оценку всех процессов. С позиции, кому больше всех досталось, да ещё и жертва, мы вообще с обиженной позой, как гамадрилы бегаем вокруг пальмы и трясём её, и на всех злимся, хотя всё равно с той пальмы кокосы и дальше будут падать, как и падали. Я здесь, скорее, в такой интриге, «вкурвит» (молодёжный сленг, галицизм – раздражит, возмутит, «бомбанёт») ли наконец Дональда Трампа? Вот, я этого жду… Я жду именно этого момента кипения, я хочу, чтобы Трамп, наконец, сорвался. То есть, чтобы он наконец от превентивного перешёл ко кнутам в части России, в первую очередь, и вообще, чтобы по всей этой теме немного всё ускорить», – вещал Дроздов.