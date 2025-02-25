Одесса: Кивалов поднял студенток на бунт против государства

После решения Кабмина отнять у Сергея Кивалова «Одесскую юридическую академию» и объединить ее с университетом Мечникова «Пидрахуй» пошел в наступление.

Все упыри, все вурдалаки, то есть ученый совет академии с купленными в ней же дипломами (Кивалов числится там почетным Вием — ректором), собрались на шабаш и направили коллективное обращение в кабмин и ВР с требованием отменить реорганизацию и… уволить министра образования Оксена Лисового (ну, за одно только имя в любой приличной стране его бы давно уволили).

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«Лицо, которое никогда не работало в сфере управления высшим образованием, не наделено соответствующими профессиональными навыками и даже не было способно признаться без экспертизы в научном плагиате, не имеет морального права занимать столь значимую должность и оставаться в сфере образования. Barba non facit philosophum [борода не делает философом]!» — говорится в заявлении вурдалаков, почему-то «прозревших» только сейчас, а не два года назад, когда «лицо» принялось хоронить вузы.

Кто не в курсе, означенный министр — типичный Шариков. Получил должность за заслуги в АТО, по уровню интеллекта — вроде казака Гаврилюка, разобравшегося как нажимать в Раде на «зэлэну кнопочку». Оскандалился, когда стырил свою кандидатскую диссертацию, за что ему и пеняют плагиатом.

Другое дело, что и в юридической академии все такие — от преподов до аспирантов (напомню, что и Залужный в ней защищался). Да и в университете Мечникова, признаться, тоже. Из серии «кто лидирует в дворовом чате» под фото кучи говна — песик, котик или алкоголик Мыкольця?

Вспоминаются события 28-летней давности, когда «Пидрахуй» таким же образом отжал академию у университета — понимай, у государства. Российского. Ну, это как с советскими кондитерскими фабриками Порошенко, только Кивалов по образованию пошел. Далее он тоже действовал варварски — академию ведь не создавали, а просто разогнали целый район из ПТУ (теперь вопрос, почему сколотить табуретку и вкрутить лампочку некому), разместив в зданиях свой колхоз (ныне — «выдатных» юристов всея Украины). Единственное, что он действительно построил на территории — это церковь Святой Татьяны. Угу, изобразив на фреске-иконе не канонический лик, а собственную… дочь! Дичь, да.

В нулевых в криминальной хронике Одессы сплошняком фигурировали студенты Кивалова, и в принципе, и поныне это учебное заведение четко коррелируется с «Прачечная — х…ячечная». Бандиты, проститутки и их детишки — добро пожаловать «утудой». За о-о-очень большие деньги.

Вот… вот эту же «тяжелую артиллерию» «Пидрахуй» традиционно и привлек к митингам против «беспредела власти».

Так, силиконовые шаболды, простите, студентки устроили митинг и заблокировали вход в юракадемию главе директората высшего образования МОН Олега Шарова и ректору университета Мечникова Вячеславу Трубе, прибывших дабы начать расформирование х…ячечной.

Среди «лучших людей города», изображавших толпу студентов, были замечены журналисты киваловских СМИ, ныне невостребованных и нечитаемых. А также чувихи, разговаривающие с чиновниками таким, знаете ли, юридическим языком типа «пошел на…». В руках — классические для выкормышей Кивалова плакаты «Ганьба!», в действиях — хуторянский напор, незнание темы, драка ради драки. Но при этом выкрики против «тупиц Зеленского», в которых СНБО явно должно усмотреть государственную зраду.

В общем, цирк уродов. И — очередная капля в закапывание Зеленского, продуцируемое порохоботами и прочими жертвами USAID, надеющимися на возобновление финансирования.

Промелькнула, конечно, мыслишка — мол, что ж ты, Кивалов, не отстаивал так же свою бывшую партию (регионов), Одессу, наконец страну?.. А только кормушку, чтобы хрючево не кончалось. Вопрос риторический. Ибо все они должны сдохнуть. А когда закопают друг друга собственными руками, то и расхода меньше, и даже как-то приятно.