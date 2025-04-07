Очнувшиеся федеральные торговые сети обнаружили, что в Крыму всё занято и поделено

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Федеральные торговые сети активно изучают крымский рынок с целью зайти на полуостров. Конкретные даты открытия сетевых магазинов на территории республики не называются, но подготовка ведется.

Об этом в эфире «Радо Крым» сообщила начальник управления Минпромторговли Крыма Алина Дикая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Федеральными торговыми сетями давно изучается наш рынок, но есть определённые проблемные вопросы. Во-первых, это усложнённая логистика и отсутствие в Крыму крупных логистических центров. Только недавно эта проблема стала разрешаться, и уже построены логистические центры. И во-вторых, это дефицит свободных торговых объектов, которые подойдут федеральным торговым сетям, потому что у каждого есть своя концепция – магазин у дома или большие площади в торговых центрах. За 11 лет сфера торговли в Крыму достаточно сильно развилась, и все самые привлекательные торговые объекты уже заняты. Поэтому этот вопрос может быть разрешён как строительством новых торговых точек или через приобретение региональных торговых сетей», – отметила представитель Минпрома.

Она добавила, что ежедневно в министерство поступают обращения от жителей Крыма с просьбой организовать на территории республики работу федеральных торговых сетей. В основном это стремление продиктовано разницей в цене на одинаковые группы товаров в Крыму и на материке. Но не берется в учет логистическая составляющая, существенно влияющая на конечную цену товаров.