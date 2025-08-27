«Очень опасно!» – змагары бьют тревогу из-за визита президента Ирана в Минск

Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетил на прошлой неделе Белоруссию, чтобы помочь президенту страны Александру Лукашенко обойти западные санкции при торговле оружием.

Об этом советник кабинета самопровозглашенной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской Франак Вячорка заявил в интервью польскому телеканалу TVP, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Этот визит очень опасен. Это вызывает беспокойство, потому что Иран заинтересован в наращивании производственных мощностей в Беларуси. Сейчас Беларусь не может предложить Ирану какое-либо секретное оружие, но она очень эффективна в производстве боеприпасов, в разработке электронных систем и систем ПВО.

Я думаю, что сейчас они изучают возможности сотрудничества, и это очень опасно! Нужно следить за тем, какие именно контракты будут подписаны», – вещал Вячорка.