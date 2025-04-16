«Очень хорошо и наглядно» – эксперт оценил эффект, который вызовет «День пораженцев» в Киеве

Катя Добрина.  
16.04.2025 17:32
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 495
 
Вооруженные силы, Денацификация, День Победы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Попытки Зеленского перебить повестку Дня Победы и созвать представителей ЕС на 9 Мая превратят для него антироссийскую пиар-акцию в «День пораженцев».

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал политолог Владимир Карасёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Попытки Зеленского перебить повестку Дня Победы и созвать представителей ЕС на 9 Мая превратят...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Очень хорошо, что в городе-герое Киеве 9 мая будет проходить «День пораженцев», а в городе-герое Москва – День Победы. И вместе с нами будут находиться наши друзья, наши союзники, а также те, кто много лет назад вместе с советскими солдатами принимал участие в освобождении Европы от гитлеровцев.

В Киеве мы увидим «День капитуляции», «День пораженцев и проигравших», день тех, кто в настоящее время поддерживает засевших в Киеве неонацистов. И это очень хорошо, потому что мир увидит, что в Москве проходит День Победы, а в Киеве славят нацистов. И у Зеленского никак не получится перебить эту повестку – здравые люди в Европе и США в очередной раз покрутят пальцем у виска и скажут: слушайте, они ещё и официально фашистов чествуют в день, когда фашисты подписали капитуляцию», – отметил эксперт.

По его словам, празднование 9 мая в Киеве и в Москве наглядно покажут, с какой целью проводится специальная военная операция.

«Они же не только собираются проводить «День пораженцев» –  Кая Каллас уже заявила, что кто поедет в Москву, будь то представители стран Евросоюза, или стран-претендентов на вступление в ЕС, получит проблемы. Это всё так по-европейски, где демократия превратилась исключительно в демократию диктата. Они будут действовать с разных сторон, но сколько десятилетий они пытаются переписать нашу Победу, нашу историю, никак не получается.

Правда всё равно за нами, и 2/3 планеты поддерживают Российскую Федерацию и нашего президента. Хотят они проводить «День потомков нацистов» – ну, пускай проводят. Мы просто посмотрим, кто там участвует», – заключил Киселёв.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить