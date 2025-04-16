«Очень хорошо и наглядно» – эксперт оценил эффект, который вызовет «День пораженцев» в Киеве
Попытки Зеленского перебить повестку Дня Победы и созвать представителей ЕС на 9 Мая превратят для него антироссийскую пиар-акцию в «День пораженцев».
Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал политолог Владимир Карасёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Очень хорошо, что в городе-герое Киеве 9 мая будет проходить «День пораженцев», а в городе-герое Москва – День Победы. И вместе с нами будут находиться наши друзья, наши союзники, а также те, кто много лет назад вместе с советскими солдатами принимал участие в освобождении Европы от гитлеровцев.
В Киеве мы увидим «День капитуляции», «День пораженцев и проигравших», день тех, кто в настоящее время поддерживает засевших в Киеве неонацистов. И это очень хорошо, потому что мир увидит, что в Москве проходит День Победы, а в Киеве славят нацистов. И у Зеленского никак не получится перебить эту повестку – здравые люди в Европе и США в очередной раз покрутят пальцем у виска и скажут: слушайте, они ещё и официально фашистов чествуют в день, когда фашисты подписали капитуляцию», – отметил эксперт.
По его словам, празднование 9 мая в Киеве и в Москве наглядно покажут, с какой целью проводится специальная военная операция.
«Они же не только собираются проводить «День пораженцев» – Кая Каллас уже заявила, что кто поедет в Москву, будь то представители стран Евросоюза, или стран-претендентов на вступление в ЕС, получит проблемы. Это всё так по-европейски, где демократия превратилась исключительно в демократию диктата. Они будут действовать с разных сторон, но сколько десятилетий они пытаются переписать нашу Победу, нашу историю, никак не получается.
Правда всё равно за нами, и 2/3 планеты поддерживают Российскую Федерацию и нашего президента. Хотят они проводить «День потомков нацистов» – ну, пускай проводят. Мы просто посмотрим, кто там участвует», – заключил Киселёв.
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