Попытки Зеленского перебить повестку Дня Победы и созвать представителей ЕС на 9 Мая превратят для него антироссийскую пиар-акцию в «День пораженцев».

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал политолог Владимир Карасёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень хорошо, что в городе-герое Киеве 9 мая будет проходить «День пораженцев», а в городе-герое Москва – День Победы. И вместе с нами будут находиться наши друзья, наши союзники, а также те, кто много лет назад вместе с советскими солдатами принимал участие в освобождении Европы от гитлеровцев.

В Киеве мы увидим «День капитуляции», «День пораженцев и проигравших», день тех, кто в настоящее время поддерживает засевших в Киеве неонацистов. И это очень хорошо, потому что мир увидит, что в Москве проходит День Победы, а в Киеве славят нацистов. И у Зеленского никак не получится перебить эту повестку – здравые люди в Европе и США в очередной раз покрутят пальцем у виска и скажут: слушайте, они ещё и официально фашистов чествуют в день, когда фашисты подписали капитуляцию», – отметил эксперт.