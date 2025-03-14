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Украинские госслужащие и исследователи, посмевшие разгневать нелегитимного президента Владимира Зеленского, сразу же уезжают на передовую.

Об этом в интервью признанной иноагентом российской либеральной журналистке Юлии Латыниной заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая попросила прокомментировать социологические исследования, которые показывают невиданную поддержку Владимира Зеленского и его политики среди украинцев.

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«Те, кто сейчас рисует «неправильные» цифры, уезжают в Покровск. Время жизни у него после этого – суток трое. Может быть, и меньше. И они это прекрасно знают. Поэтому они вам будут рисовать. И по просьбе, если надо было нарисовать 211% поддержки, они бы нарисовали 1205%. Это братская могила, это не вопрос», – сказал Арестович.

Он подчеркнул, что даже с поддерживающих толку немного, ведь пушечного мяса на фронте не хватает, а донаты «патриотов» падают.