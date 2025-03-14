«Объективный соцопрос на Украине – это смертный приговор социологу» – Арестович
Украинские госслужащие и исследователи, посмевшие разгневать нелегитимного президента Владимира Зеленского, сразу же уезжают на передовую.
Об этом в интервью признанной иноагентом российской либеральной журналистке Юлии Латыниной заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущая попросила прокомментировать социологические исследования, которые показывают невиданную поддержку Владимира Зеленского и его политики среди украинцев.
«Те, кто сейчас рисует «неправильные» цифры, уезжают в Покровск. Время жизни у него после этого – суток трое. Может быть, и меньше.
И они это прекрасно знают. Поэтому они вам будут рисовать. И по просьбе, если надо было нарисовать 211% поддержки, они бы нарисовали 1205%. Это братская могила, это не вопрос», – сказал Арестович.
Он подчеркнул, что даже с поддерживающих толку немного, ведь пушечного мяса на фронте не хватает, а донаты «патриотов» падают.
«Второе – это то, что такой энтузиазм вполне мог быть на волне. Но это просто потому, что у тех, кто этот энтузиазм проявляет, они живут в легенде, где Трамп плохой желает зла Украине, а Зеленский хорош, ее защищает. Неудивительно. Потому что у людей мысли короткие, как у Буратино.
И я вполне допускаю, что где-то такие цифры в ситуации, в моменте могли быть. А что это дает? Все эти поддерживающие дадут разведданные ВСУ? Или, может быть, они выстроились в военкоматы, чтобы записаться?
Одно дело – сидеть на диванчике и поддерживать, а другое дело – пойти делом это доказать. Но как-то прилива добровольцев в ВСУ не наблюдается от такой массовой поддержки. Количество донатов, которые донатят военным, тоже ситуативно не выросло почему-то. То есть это осталось словами, галочками», – подытожил он.
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