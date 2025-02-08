Несмотря на успокаивающие заявления украинской пропаганды, продвижение российской армии не замедляется.

Об этом на канале «Alpha media» заявил боец ВСУ с позывным «Историк», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Многие себя теплят надеждой о том, что наступило замедление. Ну да, по ряду факторов. Как всегда, затишье перед бурей. То есть противник явно не отказался от своих планов . Их командование в Кремле сейчас позитивно смотрит на перспективы развития событий на театре военных действий. Поэтому воспринимать как «Ага, замедлилось, ну, может быть, вот сейчас всё закончится»… Нет. Нет, еще раз, нет», – сказал «Историк».

«Там, где я нахожусь, где мои друзья находятся, то я хочу сказать, прям замедление какого-то нет. Противник давит постоянно. Сложная ситуация, мягко сказать. И на данный момент она пока более-менее контролируема. Это отвратительное выражение, которое я ненавижу. За этим словосочетанием стоит просто огромное количество сил и потерь, чтобы останавливать.

Замысел противника примерно понятен – на тактическом уровне они проходят там, где получается проходить. Но все это соответствует общему замыслу, и он виден по Харьковской области, по Донецкой области, по Запорожью – везде они давят, где имеют успех. Поэтому нужно сказать, что перспективы не в нашу пользу», – добавил военный.