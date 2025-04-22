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Визит американского конгрессмена-республиканца Брайана Фицпатрика в расположение ВСУ продолжает новую стратегию штатов оказывать давление, как «мошенник на доверии». Личное послание конгрессмена президенту Путину, начертанное на боеприпасе, показывает, насколько «русская угроза» вошла в культурный код американцев.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал военный эксперт, политолог Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американцы с нами разговаривают с позиции силы, а не с позиции равноправного диалога, к которому призывает президент. Американцы на нас давят, как мошенник на доверии, который предлагает не очень приемлемые условия и выдвигает кучу ультиматумов, еще и подгоняет – давайте, скорее, принимайте решение. Они же не вывели ЦРУ из Киева с Владимирской улицы, они не вывели своих специалистов с Украины, продолжают делиться разведданными и поставлять вооружение. Просто это делается теперь осторожненько, с таким видом, что это всё ради мира, вы не подумайте, это не ради того, чтобы нанести России поражение», – отметил он.

Эксперт подчеркнул, что «русская угроза» была ключевой темой американского кинематографа на протяжении десятилетий. И то поколение людей, которое сейчас управляет американским государством и воюет в американской армии в звании полковников и генералов, выросло на идее защиты от «русской угрозы».