Ни для Киева, ни для Москвы: предложения США по Украине заведомо не выполнимы – Живов

Предложения США по мирному урегулированию ситуации на Украине заведомо не выполнимы. Киев никогда не пойдет на признание Крыма российским, а Москва не допустит внешнего контроля над Запорожской АЭС.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал военный эксперт, политолог Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они предлагают признать Крым. А признать Крым для Украины означает потерять основу их текущей национальной идентичности. Потому что вся украинская идентичность после 2014 года строилась на возвращении Крыма: «Крым несправедливо отобрали у Украины, мы его вернём и наступит рай на земле». Примерно так звучат украинские диалоги в максимальном упрощении. Если Америка признаёт Крым российским, то из-под украинской идеологии выбивается её фундамент. Поэтому, конечно, Киев никогда не согласится ни на каких условиях признать Крым частью России. Потому что рухнет вся идеологическая база, люди разочаруются и пойдут свергать Зеленского. Потому что он их 10 лет заверял, что все эти страдания во многом ради Крыма. А получится, что он их обманул. Контроль над Запорожской АЭС полностью не устраивает российскую сторону. Это в принципе невозможно. Суверенитет по Конституции распространяется как на занятую российскими войсками территорию Запорожской области, так и на ту территорию, которая пока временно оккупирована военнослужащими украинской армии. Поэтому на таких условиях ни Москва, ни Киев ни на какие мирные соглашения не пойдут», – считает Живов.

Он добавил, что предложение отдать Запорожскую АЭС выглядит неуважительно со стороны США.